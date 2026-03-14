Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Internacional

Vincent Kompany reveló la reacción de Luis Díaz en vestuarios tras su expulsión en Leverkusen vs. Bayern Múnich

Luis Díaz terminó en el encuentro frente a Bayer Leverkusen por la Bundesliga. El jugador tuvo una inesperada reacción tras ver la roja.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Díaz contra Bayer Leverkusen.
© GettyLuis Díaz contra Bayer Leverkusen.

Este fin de semana no fue el mejor para el cuadro de Bayern Múnich y Luis Díaz. Tuvieron un duro duelo frente al conjunto de Bayer Leverkusen, con el cual no pudieron ganar, pero no solo eso. Sino que también perdieron a dos jugadores para la siguiente fecha, esto debido a que terminaron expulsados, uno de ellos fue el colombiano.

Publicidad

Tras el encuentro se pudo conocer un poco más de la situación del colombiano, el cual que no terminó contento. Más que todo, pues considera que no fue su intensión simular la falta para que cobren penal. No obstante, a pesar de esto se encuentra bien el jugador. Así lo pudo dar a conocer Ezequiel Daray en sus redes sociales.

“Hablamos con Vincent Kompany. Estaba orgulloso por el equipo y totalmente molesto por la segunda amarilla a Luis Díaz. Me dijo: “hubo contacto. Podemos discutir si es falta, pero de ninguna manera es simulación”. Y le pregunté: “¿cómo está Lucho?” “Va a estar bien”, me dijo“, fue lo que publicó en sus redes sociales.

La reacción de Luis Díaz (Foto: X).
Publicidad

¿Cómo fue la expulsión de Luis Díaz?

Esto ocurrió en el final del primer tiempo, cuando Luis Díaz se acercó en ataque al arco rival. Entonces al intentar controlar termina de pisar mal, lo cual hace que caiga dentro del área. Siendo algo parecido a una simulación, en busca del contacto con el portero rival, quien fue el único con el que tuvo un contacto en ese momento.

El árbitro principal al ver esta acción, terminó por decidir que esto se trataba de una simulación. Así que no dudó un solo momento en sacar la tarjeta amarilla, con lo cual fue la segunda en el partido. Siendo una tarjeta roja para el colombiano que terminó por dejar con 9 futbolistas a su equipo en contra del Leverkusen.

Christian Dingert, árbitro del Leverkusen vs. Bayern Múnich, confesó error en expulsión a Luis Díaz: “Revisé las imágenes, la roja fue muy severa”

ver también

Christian Dingert, árbitro del Leverkusen vs. Bayern Múnich, confesó error en expulsión a Luis Díaz: “Revisé las imágenes, la roja fue muy severa”

Así fue la expulsión de Luis Díaz:

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cómo afectó la expulsión de Luis Díaz al Bayern Múnich?

Con esta roja el cuadro de Bayern Múnich se quedó con 9 jugadores, lo que dejó al equipo ‘Bávaro’ con una gran inferioridad numérica que hizo que solo busquen mantener el resultado. Terminando en un empate 1-1 que no les termina afectando tanto como podría pensarse.

Actualmente son líderes en solitario con 67 puntos, mientras tanto el segundo que es el Borussia Dortmund tiene 58 unidades. Así que no afecta este encuentro en el historial para buscar ser campeón esta temporada.

Todos los partidos de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-26 se pueden disfrutar por la pantalla de Disney+. Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses.

Publicidad

Datos Claves

  • Luis Díaz fue expulsado por doble amarilla tras una presunta simulación ante Bayer Leverkusen.
  • El Bayern Múnich empató 1-1 y se mantiene líder solitario con 67 puntos.
  • El equipo bávaro terminó el partido con 9 futbolistas tras sufrir dos expulsiones directas.
Bruno Castro
Bruno Castro
Lee también
Árbitro del Leverkusen vs. Bayern Múnich confesó error en expulsión a Luis Díaz
Fútbol europeo

Árbitro del Leverkusen vs. Bayern Múnich confesó error en expulsión a Luis Díaz

Gol y expulsión de Luis Díaz en 15 minutos: del festejo a la roja con el Bayern Múnich
Futbol Internacional

Gol y expulsión de Luis Díaz en 15 minutos: del festejo a la roja con el Bayern Múnich

Mientras disfruta de Bayern, en Barcelona se arrepienten de no contar con Luis Díaz: "Habría sido..."
Fútbol europeo

Mientras disfruta de Bayern, en Barcelona se arrepienten de no contar con Luis Díaz: "Habría sido..."

¿UEFA los suspende? Sufre Luis Díaz ante las acusaciones de trampa contra Olise y Kimmich
Champions League

¿UEFA los suspende? Sufre Luis Díaz ante las acusaciones de trampa contra Olise y Kimmich

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo