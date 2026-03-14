Vincent Kompany reveló la reacción de Luis Díaz en vestuarios tras su expulsión en Leverkusen vs. Bayern Múnich

Este fin de semana no fue el mejor para el cuadro de Bayern Múnich y Luis Díaz. Tuvieron un duro duelo frente al conjunto de Bayer Leverkusen, con el cual no pudieron ganar, pero no solo eso. Sino que también perdieron a dos jugadores para la siguiente fecha, esto debido a que terminaron expulsados, uno de ellos fue el colombiano.

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Tras el encuentro se pudo conocer un poco más de la situación del colombiano, el cual que no terminó contento. Más que todo, pues considera que no fue su intensión simular la falta para que cobren penal. No obstante, a pesar de esto se encuentra bien el jugador. Así lo pudo dar a conocer Ezequiel Daray en sus redes sociales.

“Hablamos con Vincent Kompany. Estaba orgulloso por el equipo y totalmente molesto por la segunda amarilla a Luis Díaz. Me dijo: “hubo contacto. Podemos discutir si es falta, pero de ninguna manera es simulación”. Y le pregunté: “¿cómo está Lucho?” “Va a estar bien”, me dijo“, fue lo que publicó en sus redes sociales.

La reacción de Luis Díaz (Foto: X).

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¿Cómo fue la expulsión de Luis Díaz?

Esto ocurrió en el final del primer tiempo, cuando Luis Díaz se acercó en ataque al arco rival. Entonces al intentar controlar termina de pisar mal, lo cual hace que caiga dentro del área. Siendo algo parecido a una simulación, en busca del contacto con el portero rival, quien fue el único con el que tuvo un contacto en ese momento.

El árbitro principal al ver esta acción, terminó por decidir que esto se trataba de una simulación. Así que no dudó un solo momento en sacar la tarjeta amarilla, con lo cual fue la segunda en el partido. Siendo una tarjeta roja para el colombiano que terminó por dejar con 9 futbolistas a su equipo en contra del Leverkusen.

ver también Christian Dingert, árbitro del Leverkusen vs. Bayern Múnich, confesó error en expulsión a Luis Díaz: “Revisé las imágenes, la roja fue muy severa”

Así fue la expulsión de Luis Díaz:

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¿Cómo afectó la expulsión de Luis Díaz al Bayern Múnich?

Con esta roja el cuadro de Bayern Múnich se quedó con 9 jugadores, lo que dejó al equipo ‘Bávaro’ con una gran inferioridad numérica que hizo que solo busquen mantener el resultado. Terminando en un empate 1-1 que no les termina afectando tanto como podría pensarse.

Actualmente son líderes en solitario con 67 puntos, mientras tanto el segundo que es el Borussia Dortmund tiene 58 unidades. Así que no afecta este encuentro en el historial para buscar ser campeón esta temporada.

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