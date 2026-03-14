La sanción de cuatro fechas impuesta al técnico Javier Rabanal generó un fuerte impacto en Universitario, tanto a nivel institucional como dentro del propio comando técnico. El castigo abre una incógnita sobre su continuidad inmediata en el banco crema, especialmente por el momento clave que atraviesa el equipo en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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Se conoció que la noticia cayó muy mal en el entorno del entrenador español. Según reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, Rabanal quedó contrariado y sorprendido al conocer la sanción, ya que no esperaba un castigo tan severo por lo ocurrido en el final del Sporting Cristal vs. Universitario.

El técnico considera que la decisión fue desproporcionada y esa sensación generó incomodidad dentro de su entorno cercano. Pese a ello, por ahora no existe una decisión de dar un paso al costado y su continuidad no está en discusión dentro del club.

Así, el futuro inmediato de Javier Rabanal en Universitario queda ahora ligado al proceso de apelación. En Ate confían en que la sanción se reduzca y que el entrenador pueda estar presente en el clásico, un partido que podría marcar el rumbo del equipo en el Torneo Apertura.

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Universitario decidió apelar la sanción del técnico Javier Rabanal

Desde el club ya tomaron una decisión para enfrentar la situación: apelarán la sanción con el objetivo de reducir el castigo. La postura de la dirigencia de Universitario es clara: consideran que la medida es excesiva y esperan que se pueda reconsiderar el fallo en los próximos días.

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El escenario ideal que maneja Universitario es que la sanción se reduzca al 50%, es decir, que pase de cuatro a dos fechas de suspensión. De concretarse, Rabanal quedaría habilitado para dirigir el partido más esperado del torneo: el clásico frente a Alianza Lima.

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El técnico Javier Rabanal dirigiendo un partido a Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Javier Rabanal?

El técnico Javier Rabanal tiene 46 años, es español y actualmente dirige a Universitario de Perú.

¿Hasta cuándo Javier Rabanal tiene contrato con Universitario?

El técnico Javier Rabanal tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026 y en sus primeros seis partidos oficiales acumuló 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota.

Datos claves

Javier Rabanal recibió una sanción de cuatro fechas en el Torneo Apertura 2026.

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Universitario apelará la sanción buscando reducir el castigo de cuatro a dos fechas.