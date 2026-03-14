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VER GRATIS Universitario 0-0 UTC EN VIVO por el Torneo Apertura vía L1 Max: Minuto a minuto

Universitario de Deportes se enfrenta a UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental de Ate.

45+1' ¡Tarjeta Roja para UTC!

Dylan Caro es expulsado por el árbitro después de revisar la jugada en el VAR.

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42' ¡Nuevamente Alzugaray!

El cuadro de Universitario sigue intentando, otra vez Alzugaray buscó el gol, pero no pudo anotar de cabeza.

38' ¡Sin goles en el Monumental!

Partido empatado sin goles en Ate, Universitario y UTC no se hacen nada en el marcador.

30' ¡Se salvó UTC!

Alzugaray tuvo el 1-0 en sus pies, pero el balón no ingresó por muy poco al arco de Campos.

29' ¡Universitario domina sin gol!

Pese al dominio de Universitario, el cuadro de UTC se mantiene en partido con un 0-0 en el marcador.

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17' ¡Partido empatado!

Todavía no hay cambio en el marcador, se mantiene la paridad en el marcador en Ate.

4' ¡Respuesta de Universitario!

Alzugaray de tiro libre casi marca el primero, pero Angelo Campos atajó el remate que se va al tiro de esquina.

2' ¡Avisó UTC desde el comienzo!

Miguel Vargas consiguió salvar a Universitario, buena primera intervención y llegada de UTC.

¡Arrancó el partido!

Dio inicio el partido entre Universitario y UTC.

¡Todo listo para el partido!

Estamos a minutos para el inicio del partido, los jugadores ya están en el campo para el comienzo del duelo.

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¡Once de UTC!

El cuadro de UTC sale con el siguiente once para enfrentar a Universitario.

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¡Universitario calienta!

Por parte de Universitario de Deportes, comenzó con su calentamiento para este partidazo.

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¡Plantel de Universitario en el Monumental!

Los jugadores de Universitario ya se encuentran en el Estadio Monumental de Ate.

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¡Once de Universitario!

El cuadro de Universitario sale con los siguientes jugadores: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Miguel Silveira, José Carabalí; Alex Valera y Lisandro Alzugaray.

¡Los convocados de Universitario!

Estos son los convocados de Universitario para el partido contra UTC.

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¡Bienvenidos al Universitario vs. UTC!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto entre Universitario vs. UTC por el Torneo Apertura.

Por Bruno Castro

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Universitario vs. UTC.
© Captura L1 MAXUniversitario vs. UTC.

Por la fecha número 7 del Torneo Apertura, el cuadro de Universitario de Deportes se enfrenta al conjunto de UTC de Cajamarca. Duelo que se disputará este sábado 14 de marzo desde las 20:30 horas de Perú en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión del encuentro se dará por L1 Max y el minuto a minuto por Bolavip Perú.

Los dirigidos por Javier Rabanal vienen de su primera derrota de la temporada en la altura de Andahuaylas. No pudieron frente a Los Chankas, conjunto que está siendo la revelación del torneo después de haber vencido por 3-1 y ponerse entre los líderes de este certamen nacional. Por lo que los ‘cremas’ buscan volver a ganar en casa para tentar mantenerse en la pelea.

Por el lado de UTC, también es uno de los cuadros que está haciendo bien las cosas en esta temporada. Son un cuadro que han venido peleando entre los primeros lugares y llegan de vencer por 1-2 a Comerciantes Unidos, siendo un cuadro difícil. Pero el conjunto ‘Gavilán’ está en el podio en estos momentos en la tabla de posiciones, siendo el tercer ubicado.

Bruno Castro
Bruno Castro
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