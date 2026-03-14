VER GRATIS Universitario 0-0 UTC EN VIVO por el Torneo Apertura vía L1 Max: Minuto a minuto

Estamos a minutos para el inicio del partido, los jugadores ya están en el campo para el comienzo del duelo.

Alzugaray tuvo el 1-0 en sus pies, pero el balón no ingresó por muy poco al arco de Campos.

Por la fecha número 7 del Torneo Apertura, el cuadro de Universitario de Deportes se enfrenta al conjunto de UTC de Cajamarca. Duelo que se disputará este sábado 14 de marzo desde las 20:30 horas de Perú en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión del encuentro se dará por L1 Max y el minuto a minuto por Bolavip Perú.

Los dirigidos por Javier Rabanal vienen de su primera derrota de la temporada en la altura de Andahuaylas. No pudieron frente a Los Chankas, conjunto que está siendo la revelación del torneo después de haber vencido por 3-1 y ponerse entre los líderes de este certamen nacional. Por lo que los ‘cremas’ buscan volver a ganar en casa para tentar mantenerse en la pelea.

Por el lado de UTC, también es uno de los cuadros que está haciendo bien las cosas en esta temporada. Son un cuadro que han venido peleando entre los primeros lugares y llegan de vencer por 1-2 a Comerciantes Unidos, siendo un cuadro difícil. Pero el conjunto ‘Gavilán’ está en el podio en estos momentos en la tabla de posiciones, siendo el tercer ubicado.