Deportivo Garcilaso 0-0 Alianza Lima EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Los hinchas de Alianza Lima se hicieron presentes en las afueras del hotel de concentración en la previa del duelo ante Deportivo Garcilaso.

La delegación de Deportivo Garcilaso dice presente en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega para el duelo ante Alianza Lima.

Los jugadores de Deportivo Garcilaso y Alianza Lima culminan con sus sesiones precompetitivas a minutos de que empiece el partido en el Cusco.

Los titulares de Deportivo Garcilaso y Alianza Lima dicen presente en el gramado del Estadio Inca Garcilaso de la Vega a instantes del inicio de partido.

Deportivo Garcilaso y Alianza Lima se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El escenario que será testigo de este gran encuentro será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, así que desde la previa se esperan diversas emociones entre dos estilos de juego muy marcados a esta altura del campeonato. A continuación, conoce todos los detalles.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche en la ciudad de Cusco, Deportivo Garcilaso viene de perder 1-0 ante Cusco FC, caer 2-0 frente a Alianza Atlético en Sullana y caer 2-3 ante Cienciano en el clásico imperial. Por otro lado, Alianza Lima venció 3-1 a FBC Melgar en Matute, se impuso 1-0 a UTC en Cajamarca y ganó 1-0 contra Sport Boys en condición de local.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026?

17:00 | México (CDMX)

18:00 | Perú, Colombia y Ecuador

19:00 | Bolivia y Venezuela

20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:00 | España

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026?