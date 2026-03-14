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Liga 1

Deportivo Garcilaso 0-0 Alianza Lima EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Deportivo Garcilaso y Alianza Lima juegan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

¡Los equipos salen a la cancha!

Los titulares de Deportivo Garcilaso y Alianza Lima dicen presente en el gramado del Estadio Inca Garcilaso de la Vega a instantes del inicio de partido.

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¡Terminan los calentamientos!

Los jugadores de Deportivo Garcilaso y Alianza Lima culminan con sus sesiones precompetitivas a minutos de que empiece el partido en el Cusco.

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¡Alineación titular de Deportivo Garcilaso!

Deportivo Garcilaso alistó el siguiente equipo titular para recibir a Alianza Lima en el Cusco: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez; Agustín González, José Sinisterra, Kevin Sandoval, Carlos Ramos, Beto Da Silva y Agustín Graneros.

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¡Llegada de Deportivo Garcilaso!

La delegación de Deportivo Garcilaso dice presente en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega para el duelo ante Alianza Lima.

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¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede preparó el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Deportivo Garcilaso: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez, Vélez, Castillo; Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

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¡Vestuario listo de Deportivo Garcilaso!

Deportivo Garcilaso utilizará su clásica camiseta celeste esta noche para recibir a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso.

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¡Los convocados de Alianza Lima!

Pablo Guede dispondrá de los siguientes jugadores para visitar esta noche a Deportivo Garcilaso en el Cusco.

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¡Banderazo de Alianza Lima!

Los hinchas de Alianza Lima se hicieron presentes en las afueras del hotel de concentración en la previa del duelo ante Deportivo Garcilaso.

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¡Bienvenidos a la cobertura del Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima!

Deportivo Garcilaso y Alianza Lima se enfrentan esta noche por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue las incidencias del partido.

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Por Renato Pérez

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Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026.

Deportivo Garcilaso y Alianza Lima se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El escenario que será testigo de este gran encuentro será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, así que desde la previa se esperan diversas emociones entre dos estilos de juego muy marcados a esta altura del campeonato. A continuación, conoce todos los detalles.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche en la ciudad de Cusco, Deportivo Garcilaso viene de perder 1-0 ante Cusco FC, caer 2-0 frente a Alianza Atlético en Sullana y caer 2-3 ante Cienciano en el clásico imperial. Por otro lado, Alianza Lima venció 3-1 a FBC Melgar en Matute, se impuso 1-0 a UTC en Cajamarca y ganó 1-0 contra Sport Boys en condición de local.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026?

  • 17:00 | México (CDMX)
  • 18:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 19:00 | Bolivia y Venezuela
  • 20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:00 | España

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
Renato Pérez
Renato Pérez
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