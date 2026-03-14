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Fútbol internacional

¿A qué hora juegan y qué canal pasa Bolivia vs. Trinidad y Tobago, amistoso 2026 en Santa Cruz de la Sierra?

Conoce todos los detalles del amistoso internacional que disputarán Bolivia vs. Trinidad y Tobago en el Estadio Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra.

Por Renato Pérez

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Bolivia vs. Trinidad y Tobago.
© La Verde.Bolivia vs. Trinidad y Tobago.

Las selecciones empiezan a mostrarse en este primer trimestre del 2026 y ahora será el turno de que Bolivia vs. Trinidad y Tobago se vean las caras. En el marco de un amistoso internacional como previa a los repechajes de cara al Mundial 2026, ambos equipos se enfrentarán el domingo 15 de marzo en el Estadio Ramón Aguilera de Santa Cruz y a continuación tendrás todos los detalles.

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Es importante recordar que Bolivia ya viene ultimando detalles en su preparación para lo que será el encuentro oficial frente a Surinam y así pensar en la tan ansiada clasificación al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Eso sí, no será una tarea para nada sencilla y por ende es que ahora esperan despedirse de sus hinchas con una victoria.

En el caso de que el equipo liderado técnicamente por Óscar Villegas derrote a Surinam el próximo jueves 23 de marzo en la ciudad de Monterrey, luego tendrán que enfrentar en una verdadera final a Irak el martes 31 de marzo. Por ello es que el amistoso internacional frente a Trinidad y Tobago será de vital relevancia para una Selección Boliviana que intentará hacer historia en Norteamérica.

Fuente: La Verde.
Fuente: La Verde.
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¿A qué hora juegan Bolivia vs. Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra?

  • 14:00 | México (CDMX)
  • 15:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Bolivia vs. Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra?

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  • Unitel 
  • Futbol Canal
  • Tuves 

Posibles alineaciones del Bolivia vs. Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra

Bolivia | Carlos Lampe; Luis Paz, Marcelo Torrez, Richet Gómez, Lucas Macazaga; Ramiro Vaca, Ervin Vaca, Moises Villarroel, Carlos Melgar; Bruno Miranda, Fernando Nava. DT: Óscar Villegas.

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Trinidad y Tobago | Marvin Phillip; Kobi Henry, Jerrin Jackie, Déron Payne; Noah Powder, Steffen Yeates, Andre Rampersad; Real Gill, Kevin Molino, Nathaniel James y Ryan Telfer. DT: Dwight Yorke.

DATOS CLAVES

  • Bolivia enfrentará a Trinidad y Tobago este domingo 15 de marzo en Santa Cruz.
  • El equipo de Óscar Villegas jugará el repechaje mundialista contra Surinam el 26 de marzo.
  • La transmisión del amistoso en territorio boliviano estará a cargo de la señal de Unitel.
Renato Pérez
Renato Pérez
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