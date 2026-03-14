Si bien Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de superar dos llaves muy importantes, a la vez quedaron expuestos en la falta de poderío ofensivo que sin duda alguna genera una enorme preocupación en los hinchas. Lo más curioso es que Paulo Autuori mantiene la postura de no sumar refuerzos y desde el club tomaron una decisión al respecto.

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Fuente: Getty Images.

Es importante recordar que Sporting Cristal tiene un cupo libre de extranjero, pero ese tema ha quedado muy claro y desde la directiva han optado por no ocuparlo. Eso sí, al parecer la posibilidad de sumar jugadores peruanos sí está en evaluación y a raíz de ello es que recientemente se pudo revelar que Adrián Ugarriza y Gianluca Lapadula ya fueron contactados por el área deportiva.

“En Sporting Cristal están buscando y para que llegue un jugador tiene que ser nacional. Han tocado la puerta de Adrián Ugarriza, pero él no tiene intenciones de regresar al Perú. Él otro nombre fue de Gianluca Lapadula, pero tampoco tiene intenciones de venir al Perú ya que quiere quedarse por allá”; reveló Diego Penny durante la más reciente edición del programa deportivo ‘Al Ángulo‘.

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De esta manera, podemos entender que desde la directiva de Sporting Cristal sí tendrían pensado reforzarse con algún futbolista peruano para no tener que ir en contra de las convicciones expuestas por Paulo Autuori. Ahora, deberán seguir buscando opciones ya que ni Adrián Ugarriza ni Gianluca Lapadula tienen como opción jugar en el fútbol peruano al preferir quedarse en el exterior.

Fuente: Composición BOLAVIP.

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El factor negativo que apura las decisiones de Sporting Cristal

Si bien se puede entender que desde Sporting Cristal están más abiertos respecto a la búsqueda de nuevos refuerzos para afrontar lo que se viene en el Torneo Apertura y en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el tiempo es un factor negativo que sigue corriendo en contra para los objetivos del club. El libro de pases en el país cierra el domingo 15 de marzo, así que no tienen tiempo.

Por ahora no se conocen de otros nombres que estén en la órbita de Sporting Cristal, sobre todo de aquellos que le den otro aire a la ofensiva. Parece poco probable que puedan encontrar una buena opción en tan pocas horas restantes, así que solo queda esperar cuál será la decisión final de la directiva cuando en su momento se repitió hasta el cansancio que necesitan refuerzos.

Fuente: Getty Images.

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