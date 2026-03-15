Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Con un hat trick de Raphinha: Barcelona goleó por 5-2 al Sevilla en LaLiga Española

Barcelona hizo lo suyo contra Sevilla y ganó con demasiada tranquilidad. La goleada se gestó correctamente con un gran hat trick de Raphinha.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Con un hat trick de Raphinha: Barcelona goleó por 5-2 al Sevilla.
© GettyCon un hat trick de Raphinha: Barcelona goleó por 5-2 al Sevilla.

El Barcelona reafirmó su dominio absoluto en la presente temporada de LaLiga tras vencer contundentemente al Sevilla con un marcador de 5-2. El encuentro, disputado este domingo 15 de marzo de 2026, estuvo marcado por la efectividad ofensiva del conjunto blaugrana desde los primeros minutos.

La figura del Barcelona vs. Sevilla

La gran figura de la jornada fue el brasileño Raphinha, quien se despachó con un espectacular hat trick. El extremo abrió la cuenta temprano mediante dos ejecuciones precisas desde el punto de penal a los minutos 8 y 20, cerrando su cuenta personal al inicio del complemento.

Patrick Kluivert y Clarence Seedorf se unen a Surinam y complican a Bolivia a pocos días del Repechaje al Mundial 2026

ver también

Patrick Kluivert y Clarence Seedorf se unen a Surinam y complican a Bolivia a pocos días del Repechaje al Mundial 2026

El dominio culé no se detuvo ahí, ya que Dani Olmo amplió la ventaja al minuto 37 tras una brillante jugada colectiva. Posteriormente, el defensor João Cancelo se sumó a la fiesta goleadora en el minuto 59, sentenciando lo que ya era una goleada de escándalo en el Estadio Olímpico.

Por parte del conjunto andaluz, los descuentos llegaron gracias a la perseverancia de Oso Martínez justo antes del descanso y un cabezazo tardío de Djibril Sow en el tiempo añadido. A pesar de estos destellos, el Sevilla nunca logró poner en verdadero peligro la victoria de los locales.

Barcelona continúa como líder de LaLiga

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el ingreso de Gavi al minuto 81, marcando su regreso oficial tras una larga ausencia por lesión. La afición barcelonista ovacionó de pie al mediocampista, quien sustituyó precisamente al héroe del partido, Raphinha.

Con este resultado, el equipo de Hansi Flick consolida su liderato y mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la tabla general. El Barcelona llega con la moral por las nubes para afrontar el cierre de campeonato y sus compromisos internacionales.

Imagen
Sevilla cayó goleado por 5-2 ante Barcelona. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • FC Barcelona venció 5-2 al Sevilla y mantiene cuatro puntos de ventaja.
  • Raphinha anotó un hat trick, con dos penales a los minutos 8 y 20.
  • Gavi regresó oficialmente a las canchas al ingresar en el minuto 81.
Publicidad

¡FINAL DEL PARTIDO!

Barcelona venció con autoridad absoluta por 5-2 contra Sevilla. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, en un duelo de LaLiga con bastantes goles. Hasta una nueva oportunidad, nos vemos pronto.

Imagen

¡GOL DEL SEVILLA!

Un nuevo descuento por parte de Djibril Sow, tras un preciso centro de Joaquín Martínez Gauna. Marcando el 5-2.

88': SIGUE ATACANDO BARCELONA

Buscando la oportunidad de marcar más tantos. En este caso, seguro el gol de Gavi que volvió después de muchos meses.

84': FALLÓ EL MANO A MANO

Robert Lewandowski quedó solo para definir ante el portero del Sevilla. Pero no puede romper su sequía.

82': SE VA UN CRACK, ENTRA OTRO

Raphinha con su hat trick y partido redondo se retira. Ingresa Gavi después de 7 meses.

Publicidad

79': REGRESA UN CRACK

Barcelona hará ingresar a Gavi, después de tiempo tendrá actividad. Buscando que tenga rodaje en un partido resuelto como este ante Sevilla.

73': LA TUVO EL SEVILLA

Gran habilitación de Alexis Sánchez, para la definición de Rubén Vargas.

69': CLARO DOMINADOR

Barcelona está siendo un equipo dominante al ciento por ciento. Ahora gestando un tiro de esquina en una jugada ofensiva enre Lamine y Fermín López.

64': SE VENDRÁ LAMINE YAMAL

Habrá un cambio en el Barcelona, además, junto a Ronald Araújo, estarán ingresando.

¡GOLAZO DEL BARCELONA!

João Cancelo una jugada personal del futbolisa portugués. Quien encaró por la izquierda, enganchó y definió peerfecto. Tras un servicio de Robert Lewandowski en ofensiva. Soberbio tanto del lateral izquierdo.

Publicidad

59': SEVILLA INTENTA SIN ÉXITO

Barcelona le roba el balón de forma rápida. Siendo esto, una mala noticia para el conjunto andaluz. Porque está perdiendo categóricamente.

55': UNA GOLEADA ABSOLUTA

Barcelona está luchando por hacer un partido memorable. Ahora contra Sevilla, se muestra lo suficientemente destructivo. Mientras que el rival, no despierta aún habiendo descontado.

¡GOL DEL BARCELONA!

Una vez más, Raphinha se presentó con un triplete perfecto. Ahora jugando como mediapunta y definiendo tras un rebote en la defensa del Sevilla.

49': BARCELONA SIGUE PRESIONANDO

Como si no estuviera ganando el partido. Sevilla está corriendo tras el balón.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Barcelona ya juega, nuevamente, en el Camp Nou contra Sevilla.

Publicidad

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Instantes luegos del descuento, llegó el pitazo final. Vámonos al descanso de este partido por LaLiga.

Imagen

¡GOL DEL SEVILLA!

Llegó el descuento de Joaquín Martínez Gauna, Oso marcó después de un gran centro de José Ángel Carmona. Le pegó perfeco, dejando sin respuesta al portero Joan García.

44': LA TUVO LEWANDOWSKI

Gran oportunidad de Dani Olmo, sirviendo para el atacante polaco. No definió bien de cabeza. No está fino el goleador culé.

¡GOL DE BARCELONA!

Apareció Dani Olmo para colocar la goleada ante el portero Odisseas Vlachodimos. Es una victoria aplastante contra Sevilla.

33': BARCELONA VA POR LA GOLEADA

Sevilla está desesperado por el descuento en el partido. De eso se aprovecha el cuadro culé, siendo el claro dominador.

Publicidad

30': SEVILLA BUSCA EL DESCUENTO

Por las bandas, y balones largos está siendo intenso. Barcelona se cuida con tranquilidad, sin pasar mayores sobresaltos. Continuamos 2-0.

25': BARCELONA SE APROVECHA

La defensa del Sevilla es un manojo de nervios. Ahora atacaron por las bandas, y todo terminó en un remate desviado de Robert Lewandowski. Casi llega el tercero.

23': INTENTARÁ REACCIONAR

Sevilla quiere descontar pronto. Sabiendo que están en una situación compleja dentro de LaLiga Española.

¡GOL DEL BARCELONA!

Raphinha nuevamente de penal, marca el 2-0 para el Barcelona contra Sevilla. Casi sentenciando el duelo.

18': PENAL PARA BARCELONA

Finalmente, la mano de José Ángel Carmona se consagra como un tiro desde los doce pasos del cuadro blaugrana.

Publicidad

17': JUGADA PARA EL VAR

Encaró nuevamente João Cancelo, en el piso el defensor José Ángel Carmona pone la mano. Eso podría ser penal.

17': SE DEDICAN A GOLPEAR

Sevilla está esperando cortar con potencia cualquier progresión del Barcelona. Por ahora, con infracciones.

15': NO REACCIONA SEVILLA

Le cuesta demasiado encontrar una función ofensiva. Muy rápido le quita la pelota el Barcelona.

13': EL CONTROL ABSOLUTO

Barcelona con el primer tanto, ya es el dueño del partido contra Sevilla. El cuadro visitante, corre para encontrar el balón.

9': GRACIAS A RAPHINHA

Este triunfo momentáneo lo tiene a Barcelona como líder de LaLiga Española. Dejando al Real Madrid como segundo, a 4 puntos de diferencia.

Publicidad

¡GOL DEL BARCELONA!

Raphinha la picó frente al portero Odisseas Vlachodimos. Golazo desde los 12 pasos.

8': PENAL PARA BARCELONA

João Cancelo ingresó dentro del área, encarando y es derribado por Djibril Sow.

6': MOLESTO EN EL COMIENZO DEL PARTIDO

Alexis Sánchez está incómodo con el juez principal, le reclama cada acción del partido. El atacante del Sevilla se juega un duelo aparte contra Barcelona.

4': SALE A PROPONER AL COMIENZO

Sevilla quiere aprovechar los problemas defensivos de Barcelona. Por eso está atacando estos primeros minutos.

¡ESTAS SON LAS ALINEACIONES DE HOY!

Barcelona XI García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Olmo; Roony, Lewandowski, Raphinha

Sevilla XI Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Agoume, Sow; Sánchez, Alexis Sánchez, Oso; Adams

Imagen
Imagen
Publicidad

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Barcelona vs. Sevilla juegan en el escenario blaugrana.

Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Lamine Yamal rescató al Barcelona en Champions League y la ida ante Newcastle terminó en empate
Champions League

Lamine Yamal rescató al Barcelona en Champions League y la ida ante Newcastle terminó en empate

Lamine Yamal salva al Barcelona en San Mamés
Fútbol europeo

Lamine Yamal salva al Barcelona en San Mamés

Barcelona goleó al Villarreal con hat trick de Yamal
Fútbol europeo

Barcelona goleó al Villarreal con hat trick de Yamal

Barcelona pasó por encima al Levante y goleó por 3-0 en LaLiga: siendo el nuevo líder
Fútbol europeo

Barcelona pasó por encima al Levante y goleó por 3-0 en LaLiga: siendo el nuevo líder

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo