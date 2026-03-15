Con un hat trick de Raphinha: Barcelona goleó por 5-2 al Sevilla en LaLiga Española

El Barcelona reafirmó su dominio absoluto en la presente temporada de LaLiga tras vencer contundentemente al Sevilla con un marcador de 5-2. El encuentro, disputado este domingo 15 de marzo de 2026, estuvo marcado por la efectividad ofensiva del conjunto blaugrana desde los primeros minutos.

La figura del Barcelona vs. Sevilla

La gran figura de la jornada fue el brasileño Raphinha, quien se despachó con un espectacular hat trick. El extremo abrió la cuenta temprano mediante dos ejecuciones precisas desde el punto de penal a los minutos 8 y 20, cerrando su cuenta personal al inicio del complemento.

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El dominio culé no se detuvo ahí, ya que Dani Olmo amplió la ventaja al minuto 37 tras una brillante jugada colectiva. Posteriormente, el defensor João Cancelo se sumó a la fiesta goleadora en el minuto 59, sentenciando lo que ya era una goleada de escándalo en el Estadio Olímpico.

Por parte del conjunto andaluz, los descuentos llegaron gracias a la perseverancia de Oso Martínez justo antes del descanso y un cabezazo tardío de Djibril Sow en el tiempo añadido. A pesar de estos destellos, el Sevilla nunca logró poner en verdadero peligro la victoria de los locales.

Barcelona continúa como líder de LaLiga

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el ingreso de Gavi al minuto 81, marcando su regreso oficial tras una larga ausencia por lesión. La afición barcelonista ovacionó de pie al mediocampista, quien sustituyó precisamente al héroe del partido, Raphinha.

Con este resultado, el equipo de Hansi Flick consolida su liderato y mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la tabla general. El Barcelona llega con la moral por las nubes para afrontar el cierre de campeonato y sus compromisos internacionales.

Sevilla cayó goleado por 5-2 ante Barcelona. (Foto: X).

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