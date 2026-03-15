Álex Valera defiende a Jairo Concha y lanza calificativo para todos en Alianza Lima: “Son muy…”

El delantero de Universitario de Deportes, Álex Valera, se convirtió en el principal defensor de su compañero Jairo Concha tras las recientes polémicas. El atacante crema no se guardó nada al referirse al reclamo formal que Alianza Lima presentó contra el volante por sus gestos en el Estadio Alberto Gallardo.

Publicidad

Publicidad

Álex Valera tomó una posición defensora

Tras la victoria de la “U” por 2-0 ante UTC, Valera aprovechó las cámaras para explicar que la reacción de Concha fue producto de insultos personales. Según el goleador, los hinchas locales traspasaron los límites deportivos al meterse directamente con la familia y el hijo del mediocampista merengue.

Tweet placeholder

El “9” de Universitario cuestionó severamente la postura del cuadro íntimo y de quienes piden sanciones drásticas por celebraciones o gestos en el campo. Álex Valera aseguró que si se castiga cada movimiento pasional, se terminará matando la verdadera esencia y emoción del fútbol peruano.

Publicidad

Publicidad

“Si nos vamos a quejar por todo, ¿cuál es la gracia?”, cuestionó el delantero en zona mixta, defendiendo el derecho de los futbolistas a reaccionar bajo presión. Para el atacante, los reclamos administrativos por incidentes de juego están volviendo el torneo local demasiado rígido y poco natural.

Álex Valera, goleador de Universitario. (Foto: X).

Duro calificativo de Álex Valera

Fue en ese momento cuando Valera lanzó una frase que encendió las redes sociales, calificando la actitud de los rivales de forma directa. “Siento que ahora nos hemos puesto muy cristalitos”, afirmó el jugador, insinuando que existe una sensibilidad excesiva ante situaciones que antes eran parte del folklore.

Publicidad

Publicidad

El delantero comparó la situación con sus propias celebraciones, temiendo que en el futuro sea suspendido por gestos simples como taparse los oídos. Para Valera, una sanción de varias fechas por silenciar a una tribuna sería una medida totalmente exagerada y fuera de contexto deportivo.

ver también Universitario venció a UTC 2-0 y se acerca a la punta del Torneo Apertura

Jairo Concha está bien respaldado

Esta defensa cerrada hacia Jairo Concha busca blindar la interna de Universitario en un tramo crucial del campeonato nacional. El equipo crema intenta mantener la concentración en lo futbolístico mientras los temas de oficina y reclamos reglamentarios dominan la agenda mediática actual.

Bajo esa premisa, el atacante espera que las autoridades del fútbol peruano no cedan ante las presiones externas y permitan que el juego fluya sin castigos desmedidos. Las declaraciones de Valera ya generan eco en La Victoria, calentando la previa de lo que será el próximo tramo del torneo.

Publicidad

Publicidad

Álex Valera marcó también contra ADT de Tarma. (Foto: X).

DATOS CLAVES