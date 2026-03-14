La llegada de Bryan Reyna a Universitario no pasó desapercibida entre los hinchas cremas. El fichaje del extremo, que además tiene pasado en Alianza Lima, generó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos seguidores del club dejaron en claro su postura frente a la incorporación.

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Si bien algunos aficionados valoran su talento y consideran que puede ser un refuerzo importante para el ataque del equipo en la Liga 1 de Perú, otros han sido mucho más duros en sus comentarios, recordando algunos episodios de indisciplina que marcaron su etapa reciente.

Uno de los mensajes que más llamó la atención refleja el sentir de una parte de la hinchada: “Solo te pido disciplina y la gloria llegará sola. ¡Y DALE U!”. El comentario resume la expectativa que existe alrededor del futbolista, pero también deja claro que su comportamiento será observado de cerca.

Otros hinchas fueron todavía más directos con sus advertencias hacia el jugador. En redes sociales se pudo leer mensajes como: “Aquí nadie viene a huevear. A la primera cojudez que hagas fuera de la cancha o que no la sudes en los partidos o hagas algún berrinche, te vas bien a la mierda y no regresas nunca. No vamos a tolerarlo”.

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Los hinchas cremas le mandaron mensaje a Reyna. (Foto: X)

Bryan Reyna es nuevo jugador de Universitario

Este tipo de reacciones muestran que el fichaje de Bryan Reyna genera ilusión por su calidad futbolística, pero también desconfianza debido a los antecedentes que lo rodean. En Universitario saben que el extremo llega con presión y con la obligación de responder tanto dentro como fuera del campo.

ver también ¿Javier Rabanal deja Universitario? La fuerte reacción del técnico tras la suspensión de cuatro fechas

Ahora la pelota está en el lado del jugador. Si logra enfocarse y rendir en la cancha, podría ganarse rápidamente a la exigente hinchada crema y convertirse en una pieza importante del equipo durante la temporada.

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La advertencia que recibió Reyna tras fichar por Universitario. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuántos años tiene Bryan Reyna?

Bryan Reyna tiene 27 años, juega en Universitario y ha pasado por clubes importantes como Belgrano, Alianza Lima y Academia Cantolao.

¿Hasta cuándo firmó Bryan Reyna por Universitario?

Bryan Reyna firmó por Universitario hasta fines de diciembre del 2026, pues llegó en calidad de préstamo desde Belgrano de Córdoba. Además, hay una opción de compra al término del préstamo.

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Datos claves

Bryan Reyna es el nuevo fichaje de Universitario de Deportes para la Liga 1.

El extremo peruano registra un pasado profesional previo en el club Alianza Lima.

Los aficionados de la hinchada crema exigen disciplina ante posibles episodios de indisciplina.

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