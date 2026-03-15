¿Insultos racistas en el Estadio Monumental?: Universitario reveló todo lo que habría pasado realmente

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, rompió el silencio tras la polémica generada en el duelo contra UTC de Cajamarca. El directivo se presentó ante los micrófonos de L1 MAX para esclarecer la activación del protocolo contra el racismo.

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¿Actos racistas en el Estadio Monumental?

Durante el encuentro disputado en el Estadio Monumental, el árbitro principal detuvo las acciones por presuntos insultos desde la tribuna. La situación encendió las alarmas en el fútbol peruano, sugiriendo ataques verbales contra el portero rival, Ángelo Campos.

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Velazco fue enfático al señalar que existió una confusión acústica determinante en la decisión arbitral. Según el administrador, el sonido que bajaba de las gradas no correspondía a insultos discriminatorios, sino a un pedido popular.

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“La gente gritaba ‘Tunche’, ‘Tunche'”, explicó el directivo crema para desmentir las versiones que mencionaban la palabra “mono”. El apoyo era dirigido a su propio futbolista, José Rivera, quien es una de las figuras más queridas por la hinchada merengue.

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Universitario salió a responder rápido

Por su parte, el cuerpo arbitral mantuvo una postura rígida al reportar que percibieron sonidos de índole racista. Esta discrepancia técnica fue lo que forzó la ejecución de las medidas preventivas estipuladas por la Liga 1 en pleno partido.

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Franco Velazco lamentó que una muestra de afecto hacia un jugador local terminara en un “tema complicado”. Para la dirigencia, es vital que se analicen las pruebas audiovisuales antes de emitir cualquier juicio de valor o sanción.

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¿Habrá sanción para el clásico?

Existe una gran preocupación en Ate, ya que una posible sanción recaería sobre el próximo clásico ante Alianza Lima. Si la Comisión Disciplinaria confirma el acto racista, el Monumental podría ser clausurado total o parcialmente para dicho encuentro.

Universitario confía en que los audios de la transmisión oficial demostrarán la inocencia de su hinchada. Por ahora, el club se mantiene en alerta mientras prepara su defensa legal para evitar jugar el partido más importante del año sin su público.

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Universitario vs UTC fue parado unos minutos por supuesto acto racista. (Foto: X).

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