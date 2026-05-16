¿A qué hora juega y dónde ver Alianza Lima vs Universitario por el clásico de la Liga Femenina?

Conoce qué canal transmitirá el clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2026 en Matute.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se medirán en una nueva edición del clásico femenino por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, y aquí te contamos todos los detalles del vibrante cotejo.

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‘Blanquiazules’ y ‘merengues’ llegarán al clásico femenino como líderes del Apertura, ambos con 15 puntos, tras haber conseguido cinco triunfos consecutivos en las primeras fechas.

La ‘U’ visitará el coloso de La Victoria con la obligación de ganar y también con la espina de haber perdido ante el cuadro ‘íntimo’ el duelo más importante del 2025: la final del campeonato nacional.

Además, en los cinco enfrentamientos más recientes entre los ‘compadres’, las ‘leonas’ no lograron ganar ningún partido, mientras que las ‘victorianas’ se quedaron con dos victorias y los demás terminaron en empate.

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¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se jugará este domingo 17 de mayo desde las 15:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, ubicado en La Victoria.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario EN VIVO?

El duelo entre Alianza Lima y Universitario por la fecha 7 de la Liga Femenina 2026 podrá seguirse gratis a través de la señal en vivo de Bicolor+, canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol, disponible para toda Latinoamérica.

Posibles alineaciones de Alianza Lima y Universitario

Alianza Lima: López; Tacilla, Molina, Romero, Azabache; cardona, Flores, González, Manisha; Marquinez, Lúcar.

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Universitario de Deportes: Bórquez; Lacoste, Farías, espejo, Gherson; Novoa, Araya, Cisneros, Espino; Oxandabarat, Nuñez.

DATOS CLAVES

Alianza Lima y Universitario jugarán el clásico femenino este domingo 17 de mayo en Matute.

Ambos equipos llegan al partido como líderes del Torneo Apertura igualados con 15 puntos.

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