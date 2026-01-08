Hermana de un ex Boca Juniors llega como refuerzo estrella a Alianza Lima

Alianza Lima aún no ha completado su plantel de cara a la nueva temporada, en la que apunta a conquistar el campeonato nacional y cumplir el anhelo de su hinchada.

Con ese objetivo, el club ‘íntimo’ es consciente de la necesidad de armar un equipo competitivo y acaba de sacudir el mercado de fichajes con la incorporación de la hermana de un ex Boca Juniors.

Alianza Lima hizo oficial la llegada de fichaje

Con la mira puesta en volver a escribir su nombre en lo más alto y pelear por el título de la Liga Femenina 2026, Alianza Lima oficializó la llegada de Geraldine Cardona. La futbolista arriba desde Atlético Nacional de Colombia y tendrá la misión de brindar experiencia y firmeza defensiva en la zaga central de las ‘blanquiazules’.

“Geraldine Cardona ya viste la blanquiazul. ¡Bienvenida a las bicampeonas!”, fue el mensaje con el que la institución de La Victoria le dio la bienvenida a la futbolista de 31 años.

Cardona llega como una de las jugadoras más destacadas del plantel, sobresaliendo por su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como mediocampista defensiva como lateral derecha. Además, asumirá el importante desafío de comandar al equipo en la búsqueda del tricampeonato nacional.

Equipos en los que jugó

A lo largo de su trayectoria profesional, Geraldine Cardona ha vestido camisetas de clubes importantes del fútbol colombiano. Inició su carrera en CD Formas Íntimas, donde permaneció por dos temporadas hasta su salida en 2017, y luego pasó por Envigado, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, instituciones de gran relevancia en el ámbito sudamericano.

Cabe resaltar que, la jugadora destaca por su intensidad defensiva, su aporte en la salida del balón y sus frecuentes incorporaciones al ataque. A pesar de medir 1.58 m, sabe hacerse fuerte en el campo y aprovechar sus cualidades para imponerse ante sus rivales.

DATOS CLAVES

Alianza Lima oficializó el fichaje de la colombiana Geraldine Cardona (31 años) para la Liga Femenina 2026.

La futbolista es hermana de Edwin Cardona, volante colombiano con pasado en Boca Juniors y Racing Club.

