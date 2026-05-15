Raúl Ruidíaz, tras el gol a Universitario: “No lo festejé por respeto, se extraña la hinchada”

Atlético Grau le ganó a Universitario con el gol de Raúl Ruidíaz. Tras el partido, 'La Pulga' habló y demostró respeto por su exclub. También confesó que extraña el sentir de los hinchas.

Raúl Ruidíaz fue el gran protagonista de la victoria de Atlético Grau ante Universitario en el Estadio Monumental U Marathon por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Es que el goleador marcó el gol para el 1-0 del conjunto de Piura. No festejó el tanto debido a su pasado ‘crema’ y lo confesó de esa manera en la entrevista post partido en L1MAX.

Publicidad

En un partido sin demasiadas luces, Raúl Ruidíaz aprovechó la chance más clara que tuvo en el partido y batió a Miguel Vargas para el 1-0 de Atlético Grau. Tras marcar el tanto, pidió perdón y no lo festejó. Sabido es que es confeso hincha del conjunto ‘merengue’ y aún siendo rival trató de respetar ese sentimiento.

En medio del mal momento de la ‘U’ (acumula tres partidos sin ganar), este gol de ‘La Pulga’ no cayó bien en el hincha. Es que el goleador ha tenido algunas actitudes contra el club, además de su fallido regreso durante los últimos años. Por eso, el delantero ha tenido sus diferencias con los aficionados.

Publicidad

Tras el partido, Ruidíaz estuvo con el periodista Eduardo Combe para la entrevista habitual con la figura. “Muy contento, más por la situación que estamos pasando. Necesitábamos ganar, así que estos tres puntos nos van a venir bien para lo que viene“, fueron sus primeras palabras.

RUIDÍAZ: "CONTENTO POR LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS PASANDO. NO LO CELEBRÉ POR TANTO AMOR A LA 'U'. SE EXTRAÑA A LA HINCHADA"#Universitario 0-1 #Grau



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1 #TorneoApertura2026 pic.twitter.com/XNQOSt3sYy — L1MAX (@L1MAX_) May 16, 2026

“Sí (fue buen gol). Son pequeños segundos donde tomé la decisión de cruzarla. No, no lo celebré por respeto, tanto amor y tanto cariño a esta institución. Sí, obviamente se extraña, se extraña esta hinchada“, fueron las siguientes declaraciones del goleador de Atlético Grau, reconociendo su fanatismo por la ‘U’.

Publicidad

Raúl Ruidíaz le marcó por primera vez a Universitario

Este fue el cuarto partido que Raúl Ruidíaz juega ante Universitario: lo enfrentó una vez con FBC Melgar en el Apertura 2015 (0-0) y, luego, lo hizo ya tres veces con Atlético Grau. En los Torneos Apertura y Clausura de 2025, no pudo marcar y ‘Los Albos’ no pudieron ganar.

Por lo tanto, este 1-0 en el Monumental por el Apertura 2026, fue la primera vez que Ruidíaz le marcó a Universitario y fue su primer triunfo siendo rival. Claramente, no cae bien esto en el hincha ‘crema’, ya que su equipo no está pasando por un buen momento.

Datos claves

Gol de Raúl Ruidíaz dio el triunfo 1-0 a Atlético Grau sobre Universitario.

dio el triunfo 1-0 a Atlético Grau sobre Universitario. Tres partidos sin ganar acumula Universitario en el actual Torneo Apertura 2026.

acumula Universitario en el actual Torneo Apertura 2026. Primer gol a Universitario tras cuatro partidos enfrentándolo con FBC Melgar y Atlético Grau.