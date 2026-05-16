Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Cienciano 0-1 Alianza Lima

Cienciano y Alianza Lima disputaron esta noche el partido más importante del fin de semana. En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de un encuentro que prometía diversas emociones en la previa y que durante el mismo mostró muy buenos pasajes. Es así que a continuación veremos cómo se movió la tabla de posiciones.
Hablando un poco del trámite del duelo de esta noche en la ciudad de Cusco, desde un inicio notamos pocas acciones ofensivas en ambas áreas. Tanto Cienciano como Alianza Lima mostraban sus intenciones y el equipo imperial fue quien evidenció mayor iniciativa, pero a los 45’+2 llegó el gol de Marco Huamán para abrir el marcador antes de que termine la primera etapa.
En cuanto a la etapa complementaria, Alianza Lima gozaba de mayor ventaja por el hombre de más en la cancha y Cienciano intentaba generar peligro en área rival porque los tres puntos era lo que único que realmente les servía. Finalmente, el resultado quedó 1-0 a favor del equipo blanquiazul y con lo cual cada vez están más cerca de quedarse con el título del Torneo Apertura 2026.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
Resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026
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Viernes 15 de mayo
- FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón
- Universitario de Deportes 0-1 Atlético Grau | Estadio Monumental
Sábado 16 de mayo
- FBC Melgar 4-1 Sport Huancayo | Estadio Monumental UNSA
- Juan Pablo II 0-2 Alianza Atlético | Estadio Juan Pablo II
- Cienciano 0-1 Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs. Cusco FC | 20:30 | Estadio Miguel Grau del Callao
Domingo 17 de mayo
- ADT vs. Comerciantes Unidos | 11:00 | Estadio Unión Tarma
- Deportivo Garcilaso vs. UTC | 13:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Los Chankas vs. CD Moquegua | 15:30 | Estadio Los Chankas
DATOS CLAVES
- Alianza Lima derrotó 1-0 a Cienciano en Cusco y se consolidó como líder del torneo.
- El defensor Marco Huamán anotó el único gol del partido al minuto 45’+2.
- FBC Melgar venció 4-1 a Sport Huancayo en Arequipa durante la jornada del sábado.