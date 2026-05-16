Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Cienciano 0-1 Alianza Lima

Cienciano y Alianza Lima disputaron esta noche el partido más importante del fin de semana. En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de un encuentro que prometía diversas emociones en la previa y que durante el mismo mostró muy buenos pasajes. Es así que a continuación veremos cómo se movió la tabla de posiciones.

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Hablando un poco del trámite del duelo de esta noche en la ciudad de Cusco, desde un inicio notamos pocas acciones ofensivas en ambas áreas. Tanto Cienciano como Alianza Lima mostraban sus intenciones y el equipo imperial fue quien evidenció mayor iniciativa, pero a los 45’+2 llegó el gol de Marco Huamán para abrir el marcador antes de que termine la primera etapa.

En cuanto a la etapa complementaria, Alianza Lima gozaba de mayor ventaja por el hombre de más en la cancha y Cienciano intentaba generar peligro en área rival porque los tres puntos era lo que único que realmente les servía. Finalmente, el resultado quedó 1-0 a favor del equipo blanquiazul y con lo cual cada vez están más cerca de quedarse con el título del Torneo Apertura 2026.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026

Viernes 15 de mayo

FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón

Universitario de Deportes 0-1 Atlético Grau | Estadio Monumental

Sábado 16 de mayo

FBC Melgar 4-1 Sport Huancayo | Estadio Monumental UNSA

Juan Pablo II 0-2 Alianza Atlético | Estadio Juan Pablo II

Cienciano 0-1 Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs. Cusco FC | 20:30 | Estadio Miguel Grau del Callao

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Domingo 17 de mayo

ADT vs. Comerciantes Unidos | 11:00 | Estadio Unión Tarma

Deportivo Garcilaso vs. UTC | 13:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Los Chankas vs. CD Moquegua | 15:30 | Estadio Los Chankas

DATOS CLAVES