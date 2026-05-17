Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga Femenina

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por YouTube Bicolor+: dónde ver el Clásico de la Liga Femenina 2026

Sigue EN VIVO el clásico Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026: alineaciones, historial y pronóstico.

Alianza Lima vs Universitario se enfrentan por el clásico femenino.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima vs Universitario se enfrentan por el clásico femenino.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. El esperado clásico se jugará hoy, desde las 15:30 horas de Perú y podrá verse en vivo a través de la señal de Bicolor+ por YouTube.

RECONOCIMIENTO DE CAMPO

Las futbolistas de ambos equipos inspeccionaron el campo del estadio Alejandro Villanueva antes de disputar el clásico.

Puede ser una imagen de fútbol y texto que dice "PW 映 maratha atho mar"

¡ATENCIÓN HINCHAS 'BLANQUIAZULES'!

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Así terminaron los cinco enfrentamientos más recientes entre 'íntimas' y 'merengues' por la Liga Femenina:

  • Universitario 2-2 Alianza Lima / 13 de diciembre de 2025
  • Alianza Lima 3-1 Universitario / 7 de diciembre de 2025
  • Alianza Lima 1-1 Universitario / 15 de noviembre de 2025
  • Universitario 0-0 Alianza Lima / 9 de noviembre de 2025
  • Universitario 1-2 Alianza Lima / 14 de noviembre de 2025

¿Cómo llega Alianza Lima?

Las vigentes bicampeonas afrontan el clásico luego de vencer por 1-0 a Carlos A. Mannucci en su más reciente encuentro.

¿Cómo llega Universitario?

Las Leonas llegan invictas y vienen de golear 7-0 a Defensores del Ilucán en su último partido.

¿Dónde ver el clásico femenino EN VIVO?

El partido entre Alianza Lima y Universitario podrá verse en vivo a través de los canales de YouTube de Bicolor+ y Juntos TV.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice "marathon maratt B EYURDAI total aftion apu to apuesta total puesta total Hecu 白Cai i GZena uancayo/ desan : DOMING017/05 17/05 ALIANZA LIMA UNIVERSITARIO U 15-30HAS| ALFIANDRO LANLIFVA FV Trasmisión por: BICOLOR+ Junnas"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario?

El clásico femenino entre Alianza Lima y Universitario está programado para las 15:30 horas de Perú.

¡Clásico en la Liga Femenina!

Bienvenidos, amigos de Bolavip Perú, a la transmisión del clásico entre Alianza Lima y Universitario por la fecha 7 de la Liga Femenina.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto
Nicole Cueva
Nicole Cueva
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones