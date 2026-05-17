Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por YouTube Bicolor+: dónde ver el Clásico de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. El esperado clásico se jugará hoy, desde las 15:30 horas de Perú y podrá verse en vivo a través de la señal de Bicolor+ por YouTube.