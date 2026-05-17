Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. El esperado clásico se jugará hoy, desde las 15:30 horas de Perú y podrá verse en vivo a través de la señal de Bicolor+ por YouTube.
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por YouTube Bicolor+: dónde ver el Clásico de la Liga Femenina 2026
Sigue EN VIVO el clásico Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026: alineaciones, historial y pronóstico.
RECONOCIMIENTO DE CAMPO
Las futbolistas de ambos equipos inspeccionaron el campo del estadio Alejandro Villanueva antes de disputar el clásico.
¡ATENCIÓN HINCHAS 'BLANQUIAZULES'!
Últimos enfrentamientos entre ambos equipos
Así terminaron los cinco enfrentamientos más recientes entre 'íntimas' y 'merengues' por la Liga Femenina:
- Universitario 2-2 Alianza Lima / 13 de diciembre de 2025
- Alianza Lima 3-1 Universitario / 7 de diciembre de 2025
- Alianza Lima 1-1 Universitario / 15 de noviembre de 2025
- Universitario 0-0 Alianza Lima / 9 de noviembre de 2025
- Universitario 1-2 Alianza Lima / 14 de noviembre de 2025
¿Cómo llega Alianza Lima?
Las vigentes bicampeonas afrontan el clásico luego de vencer por 1-0 a Carlos A. Mannucci en su más reciente encuentro.
¿Cómo llega Universitario?
¿Dónde ver el clásico femenino EN VIVO?
El partido entre Alianza Lima y Universitario podrá verse en vivo a través de los canales de YouTube de Bicolor+ y Juntos TV.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario?
El clásico femenino entre Alianza Lima y Universitario está programado para las 15:30 horas de Perú.
¡Clásico en la Liga Femenina!
Bienvenidos, amigos de Bolavip Perú, a la transmisión del clásico entre Alianza Lima y Universitario por la fecha 7 de la Liga Femenina.