Alianza Lima logró el título nacional en la Liga Femenina. Tras empatar en VIDU ante Universitario de Deportes, se quedó con la final con un resultado global de 5-3, por el triunfo 3-1 en el partido de ida. De esta forma, se quedó con el último festejo en este 2025 para el fútbol femenino peruano. Sin embargo, a pesar de ello, el partido estuvo envuelto en la polémica y dejó duras declaraciones de ambos lados.

Mucho se dijo en la previa sobre la elección de VIDU como sede para el partido de vuelta de la final nacional entre los campeones del Apertura y Clausura de este año. Además, el partido estuvo detenido por presencia de personas no autorizadas a presenciarlo. Esto llevó a que la Policía Nacional (PNP) tenga que intervenir y demore la continuidad del encuentro.

Los problemas organizativos han sido una pelea constante entre ambas instituciones con posturas contrapuestas. Mientras en Universitario, de parte del administrador Franco Velazco, aseguran que se hizo todo correctamente, desde Alianza Lima acusan al club ‘crema’ de no garantizar un espectáculo acorde y de no promover correctamente con el desarrollo y crecimiento del fútbol femenino.

José Letelier, DT de Alianza Lima, cuestionó a Universitario tras el título

José Letelier, entrenador del Alianza Lima campeón en el fútbol femenino, fue muy duro en sus declaraciones post título con todo lo ocurrido en el partido y, sobre todo, con las condiciones que impuso Universitario de Deportes.

“Muchos clubes hacen esfuerzo porque el fútbol femenino vaya creciendo y esto no es un contexto para una final. No estamos hablando de un club pequeño, sino de un club importante como Universitario, que tiene las condiciones para presentar otro entorno. Esto no dignifica ni a sus jugadoras, ni al fútbol femenino peruano“, fueron sus duras declaraciones ante los micrófonos de Movistar Deportes.

Sus declaraciones han coincidido con el comunicado posterior que publicó Alianza Lima para la opinión pública donde mostró su descontento y hasta indignación por todo lo ocurrido en VIDU. Hasta denunciaron que la subgerente del fútbol femenino, Sisy Quiroz, fue maltratada y agredida. También hubo críticas a la administración de Franco Velazco en la U.

José Letelier destacó el título nacional de Alianza Lima

Al margen de los inconvenientes y las diferencias entre Alianza Lima y Universitario respecto al fútbol femenino, José Letelier también habló de los méritos de su equipo para consagrarse como campeón nacional.

“Quiero dar gracias a Dios por este nuevo objetivo, no todo se puede conseguir pero queda la tranquilidad que se hace un trabajo honesto con un club que apoya al fútbol femenino. Se pudo lograr el objetivo de ser bicampeón y es producto del esfuerzo de las jugadoras, del esfuerzo del club”, dijo.

“Teníamos la convicción de que había que hacer el gol antes que el rival para generarles más presión, eso se consiguió. Se trabajó más de lo que se jugó“, opinó. Y agregó: “El contexto no permite que una final pueda tener este epílogo, fue un partido muy cortado, con cosas que no son parte del juego y eso va sacando de ritmo a las jugadoras”.

