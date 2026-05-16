Alineaciones de Al Nassr vs. Gamba Osaka: formaciones titulares con Cristiano Ronaldo para la final de la AFC Champions League Two

Al Nassr y Gamba Osaka definen el título de la AFC Champions League Two este sábado. CR7 apunta a ser titular en busca de un nuevo título en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo busca sumar su segundo título con Al Nassr. Este sábado 16 de mayo juega la final de la AFC Champions League Two ante Gamba Osaka. El Alawwal Park de Riad, Arabia Saudita, es el escenario para este partido único cuyo ganador se quedará con el segundo trofeo más importante del continente asiático. El portugués, al ser un partido definitorio, va desde el arranque.

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Al Nassr ha trazado un buen camino en esta AFC Champions League Two. Ganó todos los partidos que disputó en el torneo y no necesitó, en la mayoría de ellos, de la participación de Cristiano Ronaldo. Supo marcar su camino con el resto de los extranjeros, mientras que el portugués priorizó su participación en la Saudi Pro League. Aún así, para una definición de torneo, no puede faltar.

La alineación de Al Nassr para la final

Bento

Nawaf Boushal

Mohamed Simakan

Iñigo Martínez

Ayman Yahya

Saad Al Nasser

Ali Al Hassan

Abdulrahman Ghareeb

Sadio Mané

João Félix

Cristiano Ronaldo

DT: Jorge Jesús

Alineación de Al Nassr confirmada para la final (X @AlNassrFC_EN).

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La alineación de Gamba Osaka para la final

Rui Araki

Takeru Kishimoto

Genta Miura

Shinnosuke Nakatani

Ryo Hatsuse

Tokuma Suzuki

Rin Mito

Ryoya Yamashita

Issam Jebali

Ryotaro Meshino

Deniz Hümmet

DT: Jens Wissing

Así llegan Al Nassr y Gamba Osaka a la final de la AFC Champions League Two

Al Nassr ganó sus 10 partidos disputados en esta AFC Champions League Two. Disputó dos duelos menos que Gamba Osaka debido a la decisión de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) de llevar los cuartos de final y la semifinal a un campo neutral debido al Conflicto en Medio Oriente. Por eso, en Dubái, ganó sus dos partidos ante Al Wasl y Al Ahli para llegar a la final.

CR7 apenas disputó 45 minutos en la fase de grupos, durante el último partido ante Al Zawraa SC, mientras que jugó los últimos dos encuentros definitorios. Estuvo 67 minutos ante Al Wasl donde marcó un gol para el 4-0 en cuartos de final y, luego, en semifinales, sumó 78 minutos en la goleada 5-1 ante Al Ahli.

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Gamba Osaka, por su parte, ha dado la talla en el torneo. Ganó 9 partidos, empató 2 y su única derrota fue en la ida de semifinales ante Bangkok United. Es un equipo, dirigido por el alemán Jens Wissing, con todos jugadores de Japón, a excepción de tres futbolistas extranjeros: el brasileño Welton, el tunecino Issam Jebali y el turco Deniz Hümmet, quien es su máximo goleador de la temporada con 8 anotaciones.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Gamba Osaka?

Al Nassr vs. Gamba Osaka se juega este sábado 16 de mayo desde las 12:45 horas en el Alawwal Park de Riad por la final de la AFC Champions League Two. El partido se podrá ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

Datos claves

Cristiano Ronaldo disputará como titular la final contra Gamba Osaka este 16 de mayo.

disputará como titular la final contra Gamba Osaka este 16 de mayo. 12:45 horas es el horario del encuentro televisado en vivo por Disney+ Premium.

es el horario del encuentro televisado en vivo por Disney+ Premium. 10 partidos ganados marcan el récord invicto de Al Nassr en este torneo asiático.