Universitario ya tiene definidos a sus refuerzos para afrontar el Torneo Clausura

El club 'crema' ya se enfoca en el Torneo Clausura y tiene definidos a los refuerzos que llegarán para el segundo semestre.

En Universitario tienen claro que la meta principal es alcanzar el tetracampeonato en la Liga 1 2026. Aunque el arranque de temporada no fue el esperado, en tienda ‘crema’ confían en corregir el rumbo y volver al nivel que les permitió conquistar tres títulos seguidos. Como parte de esa reacción, una de las primeras decisiones fue apostar por la llegada de Héctor Cúper.

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Los refuerzos que llegarán a Universitario

Durante su participación en L1 MAX, Gustavo Peralta reveló que Universitario incorporará a un delantero y un volante de cara al Torneo Clausura. La dirigencia ‘merenegue’ ya tiene decidido reforzar esas dos posiciones, sin importar lo que ocurra en los próximos días.

“El 9 es analizado por la gente de la administración y se tomará la decisión en conjunto con Héctor Cúper; lo mismo pasará con el tema de volante 6 extranjero, si es que Cúper decide traerlo”, dio a conocer el comunicador.

Después, señaló que hasta ahora el DT argentino no ha propuesto ningún nombre específico ni se ha pronunciado sobre los posibles refuerzos. “En el tema de volante, quedará en la decisión de Cúper si quiere reemplazar un extranjero para traer un volante (seis), en caso contrario, la ‘U’ valorará volantes nacionales para que el entrenador pueda decidir”.

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Los jugadores que dejarían Universitario

Universitario perdió 2-1 frente a Coquimbo Unido y quedó en una situación muy complicada en la fase de grupos de la Copa Libertadores, además de alejarse casi por completo de la lucha por el Torneo Apertura 2026.

Frente a este escenario y pensando en la segunda parte de la temporada y la Liga 1, la institución de Ate habría tomado la decisión de no continuar con dos jugadores que no estuvieron a la altura de lo esperado: Paolo Reyna y Sekou Gassama.

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DATOS CLAVES

Héctor Cúper analizará junto a la administración de Universitario el fichaje de un delantero.

El club crema evalúa contratar a un volante extranjero o nacional para el Torneo Clausura.

Paolo Reyna y Sekou Gassama dejarían Universitario al no cumplir con las expectativas planteadas.