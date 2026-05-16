Sporting Cristal necesita refuerzos para el Torneo Clausura 2026 si no quieren pelear el descenso, así que el posible arribo de Hernán Barcos ya fue definido.

Sporting Cristal cayó 3-1 frente a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón y se sigue complicando en el Torneo Apertura 2026. Muy cerca de los puestos del descenso, los rimenses tendrán que reaccionar ya mismo si es que no quieren una temporada de enormes sustos y por ello es que la directiva alistaría algunos fichajes muy importantes, tal y como sería Hernán Barcos.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Hernán Barcos, goleador de FC Cajamarca y que el día de ayer pudo anotar el empate momentáneo frente a Sporting Cristal, sería uno de los delanteros apuntados de los celestes para sumarse al plantel pensando en la segunda mitad de la presente temporada 2026. Si bien todavía no es una información oficial, ya se pudo conocer que realmente existe un interés concreto.

“Partidazo de Hernán Barcos que es muy probable que juegue en Cristal el segundo semestre. Tomen nota, es muy probable que Barcos sea jugador de Cristal y vaya que a gritos Sporting Cristal necesita liderazgos como el de Barcos”; expuso Diego Rebagliati durante la más reciente edición del programa‘Al Ángulo‘ respecto a lo que sería la inminente llegada de ‘El Pirata’ al Rímac.

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🎙️ @diegoreba22: “Es muy probable que Hernán Barcos juegue en Sporting Cristal en el segundo semestre”.#AlÁngulo 🥅⚽ pic.twitter.com/00LILKgZR7 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 16, 2026

Desde hace varios días se viene hablando bastante de la posibilidad de que Hernán Barcos no continúe en FC Cajamarca, a pesar de todavía tener contrato. Si bien había algunas versiones de que quiere cambiar de aires por algunas complicaciones en la institución y que Lima sería el destino predilecto en lo que resta del año 2026, el mismo delantero aclaró cuál es la verdadera situación.

Hernán Barcos reveló una conversación privada con el presidente de FC Cajamarca

Luego del buen triunfo de FC Cajamarca por 3-1 frente a Sporting Cristal en el Estadio Héroes de San Ramón, Hernán Barcos conversó con la prensa deportiva local y contó qué es lo que realmente ocurre en la interna del club. El goleador argentino nacionalizado peruano aseguró que su continuidad en el equipo no depende exclusivamente de él ya que viene conversando al respecto.

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“Queremos seguir en la senda que buscamos nosotros, que es luchar y ojalá llegar a un buen puerto. El presidente me manifestó que en junio van a haber varios cambios y que dentro de eso yo estaba en la lista de los que iban a salir. Después analizaremos qué va a pasar. No depende solo de mí. Estoy a la expectativa de saber qué va a pasar”; declaró Hernán Barcos en L1 MAX.

🎙️Hernán Barcos: "El presidente me dijo que iba a ver si seguía en el Clausura porque no hay presupuesto económico. Posiblemente van a salir un montón de jugadores y entre esos estaba yo".



📽️Entrevista de nuestro periodista @percy_ramos #FCCajamarca 3-1 #SportingCristal



📺… pic.twitter.com/38PXbOCyDC — L1MAX (@L1MAX_) May 15, 2026

DATOS CLAVES

Hernán Barcos interesa a Sporting Cristal como posible fichaje para el segundo semestre de 2026 .

interesa a como posible fichaje para el segundo semestre de . El delantero anotó un gol en el triunfo de FC Cajamarca por 3-1 ante los celestes.

por ante los celestes. El presidente de FC Cajamarca le comunicó a Hernán Barcos que saldrá del club en junio.