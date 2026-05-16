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Liga 1

Alianza Lima venció a Cienciano y están cerca de ganar el Torneo Apertura

Alianza Lima se enfrenta a Cienciano por la fecha número 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Lo ganó Alianza Lima frente a Cienciano, gol de Marco Huamán para sellar un triunfo valioso.

90' ¡SE LA FALLÓ SUCCAR!

En el tiro de esquina de forma sorpresiva Matías Succar terminó fallandose el 1-1 frente al arco de Duarte. 

89' ¡GIROTTI CASI SORPRENDE!

Remate de Federico Girotti que Falcón detiene con complicación para evitar el 2-0.

80' ¡CAMBIOS EN ALIANZA LIMA!

Jesús y Eryc Castillo junto a Jairo Vélez, en sus lugares ingresan Jean Pierre Archimbaud, Alan Cantero y Gaspar Gentile.

72' ¡CAMBIO EN ALIANZA LIMA!

Paolo Guerrero ya no da más y Federico Girotti ingresa al terreno de juego.

69' ¡NUEVO CAMBIO EN CIENCIANO!

Martinich ingresa al partido por Robles, siendo el tercer cambio de Cienciano.

67' ¡TARJETA AMARILLA PARA ADVÍNCULA!

Fuerte falta de Luis Advíncula contra jugador de Cienciano, por ahora es amarilla, pero podría ser roja. 

65' ¡CAMBIO EN CIENCIANO!

Neri Bandiera sale del terreno de juego para que Matías Succar ingrese al campo.

63' ¡CASI LLEGA EL SEGUNDO!

Alianza Lima estuvo cerca del segundo, pero el balón se terminó yendo afuera y cuando Huamán sacó el centro, Castillo no conectó bien.

58' ¡JUGADORES DE ALIANZA TENDIDOS EN EL CAMPO!

Dos jugadores de Alianza Lima en el piso tras una falta y un pelotazo de un jugador de Cienciano.

¡CAMBIO EN CIENCIANO!

En el entretiempo Aguilar ingresa al partido por Caparó.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se juega la segunda parte del partido entre Cienciano y Alianza Lima.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Con gol de Marco Huamán, Alianza Lima vence 1-0 a Cienciano en el Cusco.

45+3' ¡GOOOOOL DE ALIANZA LIMA!

Marco Huamán marca de volea y pone el 1-0 en el final del primer tiempo ante Cienciano.

45+1' ¡CIENCIANO SIGUE INSISTIENDO!

Souza intentó el remate de volea y casi sorprende a Alianza Lima pese a tener 10 hombres.

40' ¡INTENTO DE CIENCIANO!

Cienciano buscó el primero a pesar de tener uno menos en el campo, pero no logró marcar.

35' ¡SE SALVÓ CIENCIANO GRACIAS A FALCÓN!

Eryc Castillo tuvo el 1-0 de una contra, pero el portero Falcón respondió con una muy buena atajada.

30' ¡EXPULSIÓN EN CIENCIANO!

Luego de ver el VAR el árbitro decide expulsar a Salazar por la fuerte falta ante Castillo.

28' ¡FALTA PELIGROSA QUE PODRÍA REVISARSE!

Salazar comete una fuerte falta ante Jesús Castillo y la jugada es revisada por el VAR.

25' ¡POSIBLE LESIÓN EN ALIANZA LIMA!

Gianfranco Chávez tuvo un resbalón y es atendido por el cuerpo médico.

19' ¡RENZO GARCÉS SALVA A ALIANZA LIMA!

El central de Alianza Lima la mandó al tiro de esquina para evitar el gol de Carlos Garcés.

13' ¡NUEVO TARJETA AMARILLA!

Renzo Garcés se gana la tarjeta amarilla después de una falta contra Carlos Garcés.

5' ¡LA PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO!

Carlos Garcés le termina dándole un codazo a Renzo Garcés y se gana la tarjeta amarilla.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Cienciano vs Alianza Lima en el Inca Garcilaso de la Vega.

¡EQUIPOS EN EL CAMPO!

Los jugadores ya salieron para el Cienciano vs Alianza Lima.

¿CÓMO QUEDÓ EL ÚLTIMO CIENCIANO VS ALIANZA LIMA?

En el Cusco la última vez que Cienciano recibió a Alianza Lima el partido acabó 2-1 a favor de los locales.

¡ALINEACIÓN DE CIENCIANO!

El cuadro de Horacio Melgarejo sale con: Falcón; Salazar, Núñez, Amondarain, Robles; Barreto, Caparó, Souza, Hohberg, Bandiera; Garcés.

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¡ALINEACIÓN DE ALIANZA LIMA!

El cuadro de Pablo Guede sale con el siguiente once: Duarte; Advíncula, Chávez, Garcés, Huamán, Carbajal; Pavez, J. Castillo, Vélez; E. Castillo, Guerrero.

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¡ARRANCÁMOS CON EL CIENCIANO VS ALIANZA LIMA!

Acá comenzamos con el minuto a minuto del Cienciano vs Alianza Lima.

Cienciano vs Alianza Lima.
© Liga 1Cienciano vs Alianza Lima.

Por el Torneo Apertura el cuadro de Alianza Lima se mide ante el conjunto de Cienciano en un juego por la fecha número 15. El duelo se llevará a cabo este sábado 16 de mayo desde las 17:45 horas de Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco.

Por el lado de Alianza viene de empatar frente a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Esto hizo que se mantengan en lo alto de la tabla de posiciones del Apertura con 33 puntos.

Mientras tanto, el conjunto de Horacio Melgarejo logró un triunfo en condición de visita ante Atlético Grau por 2-1. Esto los posiciona en el lugar 3 con 29 unidades. Por lo que hace que este juego termine siendo todavía más importante para ambas escuadras.

Bruno Castro
Bruno Castro
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