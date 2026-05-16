Alianza Lima venció a Cienciano y están cerca de ganar el Torneo Apertura

En el Cusco la última vez que Cienciano recibió a Alianza Lima el partido acabó 2-1 a favor de los locales.

Ya se juega el Cienciano vs Alianza Lima en el Inca Garcilaso de la Vega.

El central de Alianza Lima la mandó al tiro de esquina para evitar el gol de Carlos Garcés.

Salazar comete una fuerte falta ante Jesús Castillo y la jugada es revisada por el VAR.

Luego de ver el VAR el árbitro decide expulsar a Salazar por la fuerte falta ante Castillo.

Eryc Castillo tuvo el 1-0 de una contra, pero el portero Falcón respondió con una muy buena atajada.

Cienciano buscó el primero a pesar de tener uno menos en el campo, pero no logró marcar.

Marco Huamán marca de volea y pone el 1-0 en el final del primer tiempo ante Cienciano.

Dos jugadores de Alianza Lima en el piso tras una falta y un pelotazo de un jugador de Cienciano.

Alianza Lima estuvo cerca del segundo, pero el balón se terminó yendo afuera y cuando Huamán sacó el centro, Castillo no conectó bien.

En el tiro de esquina de forma sorpresiva Matías Succar terminó fallandose el 1-1 frente al arco de Duarte.

Alianza Lima se enfrenta a Cienciano por la fecha número 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Por el Torneo Apertura el cuadro de Alianza Lima se mide ante el conjunto de Cienciano en un juego por la fecha número 15. El duelo se llevará a cabo este sábado 16 de mayo desde las 17:45 horas de Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco.

Por el lado de Alianza viene de empatar frente a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Esto hizo que se mantengan en lo alto de la tabla de posiciones del Apertura con 33 puntos.

Mientras tanto, el conjunto de Horacio Melgarejo logró un triunfo en condición de visita ante Atlético Grau por 2-1. Esto los posiciona en el lugar 3 con 29 unidades. Por lo que hace que este juego termine siendo todavía más importante para ambas escuadras.