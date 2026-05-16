Alianza Lima venció a Cienciano y están cerca de ganar el Torneo Apertura

Por el Torneo Apertura el cuadro de Alianza Lima se mide ante el conjunto de Cienciano en un juego por la fecha número 15. El duelo se llevará a cabo este sábado 16 de mayo desde las 17:45 horas de Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco.
Por el lado de Alianza viene de empatar frente a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Esto hizo que se mantengan en lo alto de la tabla de posiciones del Apertura con 33 puntos.
Mientras tanto, el conjunto de Horacio Melgarejo logró un triunfo en condición de visita ante Atlético Grau por 2-1. Esto los posiciona en el lugar 3 con 29 unidades. Por lo que hace que este juego termine siendo todavía más importante para ambas escuadras.