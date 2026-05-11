Se abre el telón y se conoció la fecha y hora del sorteo de la Copa de la Liga

El fútbol peruano era el único país en toda Sudamérica que no tenía su competición de Copa, pero esto se acabó. Desde este 2026 se disputará la Copa de la Liga, un certamen novedoso, que busca enfrentar a equipos tanto de Liga 1 como de Liga 2 con la intensión de salir campeones.
Según lo que se ha podido conocer mediante el periodista Gerson Cuba es más información sobre este torneo. Este jueves 14 de mayo se abre el telón de este certamen con nada más y nada menos que el sorteo de los grupos, así como también se brindará la información de como será el formato, los criterios que se tomarán, así como el premio que se recibirá.
En un avance el periodista comunicó que el premio será alrededor de 200 mil dólares para el club campeón. Una suma que resulta algo corta para los premios que se vienen manejando en otros certámenes. Pero claro, que también para equipos de Segunda o que pelean la baja podría ser una gran ayuda.
Más detalles a conocerse de la Copa de la Liga (Foto: Copa Caliente de la Liga).
¿Qué equipos participan en la Copa de la Liga?
Como se ha mencionado, se enfrentarán todos los equipos de la Liga 1 y también los de la Liga 2. En cuanto a la máxima división nacional son un total de 18 cuadros los que vienen disputándola, mientras que en el torneo de ascenso son 17 clubes tras el retiro de FC San Marcos.
Equipos de la Liga 1:
A pocas horas de enfrentar a Sport Boys, Universitario anunció a Héctor Cúper como nuevo DT
- ADT
- Alianza Atlético
- Alianza Lima
- Atlético Grau
- Cienciano
- Comerciantes Unidos
- Cusco FC
- Deportivo Garcilaso
- Deportivo Moquegua
- FBC Melgar
- FC Cajamarca
- Juan Pablo II College
- Los Chankas
- Sport Boys
- Sport Huancayo
- Sporting Cristal
- Universitario de Deportes
- UTC
Equipos de la Liga 2:
- Academia Cantolao
- ADA Jaén
- Alianza Universidad
- Ayacucho FC
- Bentín Tacna Heroica
- Comerciantes FC
- Deportivo Binacional
- Deportivo Llacuabamba
- Estudiantil CNI
- Pirata FC
- Santos FC
- Sport Huancayo B
- Unión Comercio
- Unión Minas
- Universidad César Vallejo
- Universidad San Martín
Datos Claves
- 14 de mayo será el sorteo de grupos de la Copa de la Liga.
- 200 mil dólares será el premio económico destinado para el equipo campeón del torneo.
- 18 equipos de Liga 1 y 17 clubes de Liga 2 disputarán el certamen.