Se abre el telón y se conoció la fecha y hora del sorteo de la Copa de la Liga

Se viene un nuevo torneo para el fútbol peruano, la Copa de la Liga que enfrentará a equipos de Primera y Segunda.

El fútbol peruano era el único país en toda Sudamérica que no tenía su competición de Copa, pero esto se acabó. Desde este 2026 se disputará la Copa de la Liga, un certamen novedoso, que busca enfrentar a equipos tanto de Liga 1 como de Liga 2 con la intensión de salir campeones.

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Según lo que se ha podido conocer mediante el periodista Gerson Cuba es más información sobre este torneo. Este jueves 14 de mayo se abre el telón de este certamen con nada más y nada menos que el sorteo de los grupos, así como también se brindará la información de como será el formato, los criterios que se tomarán, así como el premio que se recibirá.

En un avance el periodista comunicó que el premio será alrededor de 200 mil dólares para el club campeón. Una suma que resulta algo corta para los premios que se vienen manejando en otros certámenes. Pero claro, que también para equipos de Segunda o que pelean la baja podría ser una gran ayuda.

Más detalles a conocerse de la Copa de la Liga (Foto: Copa Caliente de la Liga).

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¿Qué equipos participan en la Copa de la Liga?

Como se ha mencionado, se enfrentarán todos los equipos de la Liga 1 y también los de la Liga 2. En cuanto a la máxima división nacional son un total de 18 cuadros los que vienen disputándola, mientras que en el torneo de ascenso son 17 clubes tras el retiro de FC San Marcos.

Equipos de la Liga 1:

ADT

Alianza Atlético

Alianza Lima

Atlético Grau

Cienciano

Comerciantes Unidos

Cusco FC

Deportivo Garcilaso

Deportivo Moquegua

FBC Melgar

FC Cajamarca

Juan Pablo II College

Los Chankas

Sport Boys

Sport Huancayo

Sporting Cristal

Universitario de Deportes

UTC

Equipos de la Liga 2:

Academia Cantolao

ADA Jaén

Alianza Universidad

Ayacucho FC

Bentín Tacna Heroica

Comerciantes FC

Deportivo Binacional

Deportivo Llacuabamba

Estudiantil CNI

Pirata FC

Santos FC

Sport Huancayo B

Unión Comercio

Unión Minas

Universidad César Vallejo

Universidad San Martín

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