¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura 2026?

Luego del triunfo de Alianza Lima frente a Cienciano en el Cusco, vamos a revisar los resultados que necesita para gritar campeón del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima consiguió una estupenda victoria esta noche ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Un 1-0 con gol de Marco Huamán fue suficiente para que el equipo blanquiazul esté mucho más cerca al título del Torneo Apertura 2026 y por ello es que a continuación analizaremos qué resultados necesitan para salir campeones muy pronto.

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Es importante tener en cuenta que Alianza Lima acaba de sumar 36 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026, mientras que Los Chankas se quedaron en 30 puntos (a falta de su partido frente a CD Moquegua en la ciudad de Andahuaylas) y Cienciano se despidió del título con 29 puntos. Dicho esto, tan solo restan dos jornadas más por disputarse en esta etapa del campeonato

Ahora Alianza Lima tendrá que ganar su próximo partido frente a Los Chankas el próximo sábado 23 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. De darse este resultado, el cual por cierto es muy probable por el enorme favoritismo de los blanquiazules, gritarán campeón del Torneo Apertura 2026 y la última fecha será simplemente para seguir sumando puntos.

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Otro de los escenarios es que, el día de mañana domingo 17 de mayo a las 15:30 horas, Los Chankas pierda frente a CD Moquegua jugando en condición de local. De ser así que es quedarán con 30 puntos en la tabla general y por la diferencia de puntos es que no lograrían alcanzar a Alianza Lima ya que tienen una diferencia de goles de +19 a diferencia de los +6 de los ‘Guerreros’.

¿Es el gol de su vida? Así fue el tanto de Marco Huamán 🔥💙



📸 Cámara exclusiva Te Apuesto#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/SDhOz5dp3G — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) May 17, 2026

Los últimos partidos de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

A falta de tan solo dos fechas para que finalice el Torneo Apertura 2026, ahora Alianza Lima necesita descansar y recuperar energías para disputar estos últimos encuentros. El sábado 23 de mayo a las 20:30 horas recibirá a Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva en lo que podría ser una final para los íntimos, quienes claramente jugarán en un recinto deportivo totalmente abarrotado.

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Luego, el 31 de mayo para ser más exactos y en un horario todavía por confirmar por parte de la organización de la Liga 1, los liderados técnicamente por Pablo Guede enfrentarán a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón. Veremos con qué postura llegan los victorianos a dicho encuentro y si es que necesitan el triunfo para salir campeones en un tramo de la temporada en donde lo merecen.

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