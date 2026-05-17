Alianza Lima anunció el cierre de la tribuna norte de Matute para el clásico ante Universitario

El club 'blanquiazul' explicó por qué no habilitará la tribuna Norte para el clásico ante al conjunto 'merengue'.

Alianza Lima será local hoy, domingo 17 de mayo, frente a Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico femenino. A pocas horas del encuentro, el club ‘blanquiazul’ emitió un comunicado oficial para informar el cierre completo de una de las tribunas populares del estadio Alejandro Villanueva.

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Según explicó la institución ‘íntima’, esta medida se debe a temas de organización interna, motivo por el cual decidieron cerrar la tribuna norte para este compromiso. “Por temas logísticos, LA TRIBUNA NORTE PERMANECERÁ CERRADA“, señaló la directiva.

Aunque la noticia tomó por sorpresa a muchos hinchas que ya habían adquirido entradas para ese sector, el club blanquiazul informó que todos serán reubicados en una zona con mejor ubicación y mejor visión del campo de juego.

“Todos los hinchas que hayan adquirido entradas en dicho sector SERÁN REASIGNADOS A LA TRIBUNA ORIENTE“, agregaron.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Ambos equipos prometen un duelo intenso en Matute. Alianza Lima y Universitario llegan a este clásico igualados en la cima de la tabla del Torneo Apertura, con 15 puntos cada uno.

Sin embargo, las ‘leonas’ llegan con una ligera ventaja en la diferencia de goles (+32), mientras que las ‘blanquiazules’ registran +22. Por ello, un empate en Matute le bastará a la ‘U’ para seguir en la cima del torneo.

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De igual manera, es importante recordar que el equipo de La Victoria ha disputado un partido menos que su rival de turno, por lo que aún no hay nada definido.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG 1 Universitario de Deportes 15 5 5 0 0 33 1 +32 2 Alianza Lima 15 5 5 0 0 23 1 +22 3 Sporting Cristal 15 7 5 0 2 22 8 +14 4 Atlético Andahuaylas 15 6 5 0 1 7 6 +1 5 FBC Melgar 9 6 3 0 3 11 11 +0 6 CD Yanapuma 7 5 2 1 2 5 8 -3 7 Club UNSAAC 5 6 1 2 3 5 14 -9 8 Defensores del Ilucán 4 6 1 1 4 5 19 -14 9 Flamengo FBC Tambo 3 6 1 0 5 6 15 -9 10 Carlos A. Mannucci 3 6 1 0 5 3 24 -21 11 FC Killas 2 6 0 2 4 6 18 -12 12 Deportivo Biavo FC 0 0 0 0 0 0 0 +0

DATOS CLAVES

Alianza Lima cerró la tribuna norte de Matute para el clásico femenino por temas logísticos.

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El club blanquiazul reubicará a todos los hinchas afectados en la tribuna oriente.