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Liga 2

Así quedó la primera fecha de la Liga 2: Resumen y tablas

La Liga 2 dio inicio de gran forma, con partidos de alto nivel y sobre todo muchos goles a lo largo y ancho del Perú.

Comerciantes FC.
© Liga 2Comerciantes FC.

La Liga 2 dio inicio este fin de semana con emocionantes partidos a lo largo y ancho del Perú. Grandes duelos se presentaron en esta jornada inicial, que dejó una que otra sorpresa. Así como también, partidos de alto impacto que dejan ver un nivel bastante interesante entre los clubes.

Para comenzar hay que mencionar que en este caso la Segunda División peruana se divide en dos grupos. Esto para poder tener un mejor sistema de juego, en el cual se divide en 18 equipos. Por un lado hay 8 y por el otro 9 equipos, con lo cual siempre descansa un equipo en esta Fase Regional.

En el grupo 1 se dio el descanso de la Universidad César Vallejo. No obstante, se dieron buenos duelos como el FC San Marcos 0-3 contra Unión Comercio. El Deportivo Llacuabamba 3-0 ante Carlos A. Mannucci y los empates por 1-1 entre ADA Jaen vs. Cantolao y San Martín ante Pirata FC.

Mientras tanto, en el grupo 2 se dio el Ayacucho FC 0-2 Alianza Universidad. El empate entre Binacional 1-1 Santos y Unión Minas 0-0 EGB Tacna. Por último, Comeriantes FC venció por 3-2 a Sport Huancayo B. Descansó el cuadro de Estudiantil CNI.

Resultados de la fecha 1:

Puede ser una imagen de fútbol y texto

Resultados de la Liga 2 (Foto: Liga 2).

Tabla de posiciones de la Liga 2

Tras el desarrollo de la primera jornada de la Liga 2, así es como termina la tabla de posiciones.

Grupo 1:

#EquiposPJPGPEPPPuntos
1Unión Comercio11003
2Deportivo Llacuabamba11003
3ADA Jaén10101
4Academia Cantolao10101
5San Martín10101
6Pirata FC10101
7César Vallejo00000
8Carlos A. Mannucci10010
9FC San Marcos10010

Grupo 2:

#EquiposPJPGPEPPPuntos
1Alianza Universidad11003
2Comerciantes FC11003
3Binacional10101
4Santos10101
5Unión Minas 10101
6EGB Tacna10101
7CNI Estudiantil00000
8Sport Huancayo B10010
9Ayacucho FC10010

Datos Claves

  • La Liga 2 peruana inició su Fase Regional dividida en dos grupos de 18 equipos.
  • Unión Comercio lidera el Grupo 1 tras vencer 0-3 al club FC San Marcos.
  • Alianza Universidad derrotó 0-2 a Ayacucho FC situándose puntero en el Grupo 2.
Bruno Castro
Bruno Castro
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