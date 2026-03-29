Así quedó la primera fecha de la Liga 2: Resumen y tablas

La Liga 2 dio inicio este fin de semana con emocionantes partidos a lo largo y ancho del Perú. Grandes duelos se presentaron en esta jornada inicial, que dejó una que otra sorpresa. Así como también, partidos de alto impacto que dejan ver un nivel bastante interesante entre los clubes.

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Para comenzar hay que mencionar que en este caso la Segunda División peruana se divide en dos grupos. Esto para poder tener un mejor sistema de juego, en el cual se divide en 18 equipos. Por un lado hay 8 y por el otro 9 equipos, con lo cual siempre descansa un equipo en esta Fase Regional.

En el grupo 1 se dio el descanso de la Universidad César Vallejo. No obstante, se dieron buenos duelos como el FC San Marcos 0-3 contra Unión Comercio. El Deportivo Llacuabamba 3-0 ante Carlos A. Mannucci y los empates por 1-1 entre ADA Jaen vs. Cantolao y San Martín ante Pirata FC.

Mientras tanto, en el grupo 2 se dio el Ayacucho FC 0-2 Alianza Universidad. El empate entre Binacional 1-1 Santos y Unión Minas 0-0 EGB Tacna. Por último, Comeriantes FC venció por 3-2 a Sport Huancayo B. Descansó el cuadro de Estudiantil CNI.

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Resultados de la fecha 1:

Resultados de la Liga 2 (Foto: Liga 2).

Tabla de posiciones de la Liga 2

Tras el desarrollo de la primera jornada de la Liga 2, así es como termina la tabla de posiciones.

Grupo 1:

# Equipos PJ PG PE PP Puntos 1 Unión Comercio 1 1 0 0 3 2 Deportivo Llacuabamba 1 1 0 0 3 3 ADA Jaén 1 0 1 0 1 4 Academia Cantolao 1 0 1 0 1 5 San Martín 1 0 1 0 1 6 Pirata FC 1 0 1 0 1 7 César Vallejo 0 0 0 0 0 8 Carlos A. Mannucci 1 0 0 1 0 9 FC San Marcos 1 0 0 1 0

Grupo 2:

# Equipos PJ PG PE PP Puntos 1 Alianza Universidad 1 1 0 0 3 2 Comerciantes FC 1 1 0 0 3 3 Binacional 1 0 1 0 1 4 Santos 1 0 1 0 1 5 Unión Minas 1 0 1 0 1 6 EGB Tacna 1 0 1 0 1 7 CNI Estudiantil 0 0 0 0 0 8 Sport Huancayo B 1 0 0 1 0 9 Ayacucho FC 1 0 0 1 0

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