Hernán Barcos no estaría cómodo en FC Cajamarca y ya tuvo comunicación con equipo de Lima para poder fichar a mitad de año.

La situación de Hernán Barcos en FC Cajamarca no es clara, llegó con muchas esperanzas de trabajar con este equipo, pero al parecer sus caminos estarían próximos a separarse. El argentino llegó con la intensión de ser figura y Director Deportivo, no obstante hoy su presente indica que estaría buscando un nuevo equipo.

Publicidad

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que hay una comunicación con un equipo de Lima para que pueda llegar a mitad de año. Pero para cosas del destino, no es ninguno de los que está hoy mismo en la Liga 1, sino más bien en el ascenso nacional. Marcelo Merizalde dio a conocer que se trata de la San Martín que está hoy en la Liga 2.

Hernán Barcos entrenando (Foto: FC Cajamarca).

“Interés de la U. San Martín por Hernán Barcos. Existió un contacto en los últimos días con el 9, quien no asegura su continuidad en Cajamarca hasta fin de año“, fue lo que publicó el hombre de prensa en sus redes sociales explicando la situación del ‘Pirata’.

Publicidad

Esto deja en claro que los rumores que se hablan de su continuidad son realidad y que podría darse una salida pronto. Habrá que ver si en los próximos días se puede dar el acercamiento de otro club, pues también se sabe que por ahí Sporting Cristal podría hacer un movimiento.

El papel de Hernán Barcos en FC Cajamarca

En este caso, Hernán Barcos no solo llegó como jugador a este equipo, sino también como Director Deportivo. Lo cual hizo que buscara los jugadores que vio que necesitaba el equipo para poder luchar la permanencia. Trayendo a varios exjugadores de Alianza Lima, con los que incluso llegó a compartir.

Pero al parecer, desde la directiva no se estarían portando muy bien que digamos. Problemas económicos harían que el conjunto de FC Cajamarca tenga más de una baja, así que posiblemente tras la culminación del Torneo Apertura se puedan dar algunas variantes en el equipo.

Publicidad

Hernán Barcos celebrando (Foto: FC Cajamarca).

Los números de Hernán Barcos

Pese a tener 42 años de edad, Hernán Barcos ha demostrado que no pierde la calidad y que le basta para poder destacar en la Liga 1. Es por eso que registra 14 partidos disputados, en los cuales ha hecho 8 goles y ha dado 1 asistencia. Esto deja en claro que todavía hay un gran nivel pese a ser un jugador con una edad elevada.

Datos Claves

El delantero Hernán Barcos registra 8 goles y 1 asistencia en 14 partidos con FC Cajamarca.

registra y 1 asistencia en 14 partidos con FC Cajamarca. La Universidad San Martín de la Liga 2 inició contactos para fichar al atacante argentino.

de la Liga 2 inició contactos para fichar al atacante argentino. Hernán Barcos, de 42 años, desempeña actualmente el doble rol de jugador y Director Deportivo.