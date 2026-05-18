Las 3 sedes que Alianza Lima inscribió para afrontar la Liga 3 2026

Alianza Lima ya se prepara para afrontar al Liga 3 en busca del ascenso hacia la Segunda División del fútbol peruano.

Alianza Lima esta temporada participará nuevamente en la Liga 3 con su equipo de reserva. Es así como se viene preparando para afrontar este certamen con un potente equipo. No obstante, también es cierto que ya tienen todo listo en el tema logístico. Por eso ya eligieron las sedes que usarán para sus diversos partidos en este torneo.

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Según lo que ha podido dar a conocer el periodista deportivo Gerson Cuba, el cuadro de Alianza Lima usará 3 sedes para afrontar este torneo de ascenso. En este caso tienen al Esther Grande de Bentín, el Estadio Hugo Sotil y el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

Equipo de Reserva de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima Potrillos).

En este caso, dependiendo al rival que tendrán en frente, podrán usar estos escenarios. Probablemente con la intensión usar su cancha principal para los partidos con mayor interés, ya sean clásicos o juegos importantes. Mientras que los otros escenarios serán utilizados para rivales de menor jerarquía.

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¿Cuándo inicia Alianza Lima la Liga 3?

Se ha conocido que la Liga 3 dará inicio el próximo domingo 24 de mayo. El cuadro de Alianza Lima comenzará con un gran partido en el grupo B, esto después que se confirmara que jugará de local frente a Universitario de Deportes. Partido candente en este comienzo del certamen de ascenso.

¿Contra quiénes jugará Alianza Lima en el grupo B de la Liga 3?

El conjunto de Alianza Lima se encuentra en el grupo B con equipos de la región de Lima. Por lo que no tendrán grandes viajes, pero también se ven muchos equipos que buscarán llegar a la Liga 2.

¿Quiénes conforman el grupo B de la Liga 3?

Equipos del grupo B de la Liga 3:

Alianza Lima B

Amazon Callao FC

Centro Social Pariacoto

Deportivo Coopsol

Juventud Huracán

Pacífico FC SMP

Sport Boys B

Sporting Cristal B

Unión Huaral

Universitario B

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