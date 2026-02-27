Es tendencia:
¡Escándalo en vivo! Erick Delgado confronta e insulta a periodista en plena transmisión: “No seas hue…”

La situación sorprendió a los panelistas que estaban presentes, ya que el 'Loco' parecía fuera de sus casillas. Conoce los detalles.

Por Nicole Cueva

Erick Delgado insultó a periodista en vivo
Fiel a su personalidad frontal, Erick Delgado reaccionó sin filtros y encaró al periodista deportivo Jean Rodríguez durante reciente una transmisión en vivo. El momento se dio en la reciente edición del programa de YouTube ‘Primer Toque’, luego de que el comunicador recordara algunos errores cometidos por el exarquero de Sporting Cristal a lo largo de su carrera profesional.

Erick Delgado confronta e insulta a periodista en vivo

Esto incomodó a Delgado, quien no dudó en encarar a Rodríguez y cuestionarlo en plena transmisión. “Yo te diría que me digas, tres bloopers huev… Porque ni siquiera tienes para…”.

Ante ello, el periodista tomó la palabra y le respondió lo siguiente: “No quiero porque me afectaron emocionalmente bastante”. Frente a esa respuesta, el ‘Loco’ insistió y le preguntó: “¿Por qué? ¿Eres hincha de Sporting Cristal?”.

Periodista recordó blooper de Delgado con la Selección Peruana

Tras ese intercambio, Jean Rodríguez señaló que el gol de Arturo Norambuena con Chile ante Perú fue un blooper de Erick Delgado. El comentario no cayó nada bien en el exguardameta nacional, quien reaccionó con dureza y respondió de manera contundente al periodista.

Ese no es un blooper pues. Entonces tú, que eres un analista de fútbol, un periodista, ¿puede decir que ese de Norambuena es un blooper? No seas huev… pues. Discúlpenme señores, pero sí el es un periodista y dice que la jugada con Chile es un blooper, entonces estamos todos locos. ¿Este es nuestro periodismo? Entonces yo puedo no puedo seguir hablando acá“, señaló el ‘Loco’.

Tras el cruce, Rodríguez se rectificó: dijo que no fue blooper, sino error, y que el de Mendoza ante Ecuador sí lo fue. “Analízalo bien pues hermano“, sentenció Delgado.

DATOS CLAVES

  • Erick Delgado confrontó al periodista Jean Rodríguez tras ser cuestionado por supuestos errores en su carrera.
  • El exarquero rechazó que el gol de Arturo Norambuena en el Chile vs. Perú de 2003 fuera un “blooper”.
  • Jean Rodríguez se rectificó en vivo calificando la jugada como un error tras la airada reacción del ‘Loco’.
