El lateral derecho ecuatoriano sufrió una fuerte lesión en el amistoso de Ecuador ante Irak y tuvo que ser reemplazado. Un motivo más para que Gustavo Alfaro no lo convoque para el Mundial de Qatar 2022.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) estableció que la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue responsable del uso de información falsa en la documentación de Byron Castillo. Incluso, el embajador de Ecuador en Qatar adelantó que el lateral no estará en la lista para la Copa del Mundo.

"El único que conoce a nuestros 26 convocados", fue el texto que posteó la cuenta oficial de Twitter de La Tri. Y lo acompañó con una imagen de Gustavo Alfaro, como para echar por tierra la información entregada por el diplomático que vive en suelo qatarí. Pero en el último amistoso del combinado nacional, que viste de amarillo antes de debutar en el Grupo A, el marcador de punta recibió un patadón que lo sacó del encuentro.

Cuando corría la media hora, el lateral izquierdo iraquí Alai Ghasem le entró con mucha fuerza a Castillo cuando se descolgó en ofensiva por el costado derecho. De inmediato, el jugador mostró mucho dolor en su pierna izquierda, la que quedó enganchada en la pierna de su rival.

Pese a que el ex Barcelona de Guayaquil intentó volver al encuentro, su esfuerzo fue infructuoso. Lamentablemente, no pudo seguir y a los 33', el zaguero central del São Paulo Robert Arboleda lo reemplazó. Eso provocó que Xavier Arreaga pasará a ser el lateral derecho en la selección ecuatoriana, esta situación se convirtió en un motivo más para no citar a Byron Castillo para Qatar 2022.

Mientras tanto, el amistoso entre Ecuador e Irak, jugado en el estadio Estadio Cívitas Metropolitano (España). Terminó con un empate a 0, a una semana del inicio del Mundial de Qtar 2022. El ténico ecuatoriano, Gustavo Alfaro recién pudo contar con las llegadas de Gonzalo Plata, Wellington Ramírez, Marco Angulo y Jhoanner Chávez Quintero. Pero, el DT debe esperar a hombres importantes como Moisés Caicedo, Pierro Hincapié y Pervis Estupiñán, luego de afrontar el compromiso amistoso para quedar listo para el debut ante Catar el domingo 20.