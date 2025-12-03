El clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima, la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1, concluyó con un empate 1-1, manteniendo la serie completamente abierta y cargada de controversia. A pesar de los goles de Martín Távara (penal) para Cristal y Hernán Barcos para Alianza, el momento más comentado fue el increíble fallo del delantero brasileño Felipe Vizeu.

El fallo de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

La acción decisiva ocurrió justo antes del descanso (minuto 45+1’). Tras una jugada colectiva destacada, Vizeu recibió el balón en una posición inmejorable, prácticamente solo y con el arco desprotegido. Inexplicablemente, el atacante se tropezó en el área chica al momento de definir, lo que resultó en un remate débil y desviado que la defensa aliancista pudo despejar sin problemas.

Paulo Autuori en Sporting Cristal como entrenador. (Foto: X).

Este error fue inmediatamente catalogado por la afición y la prensa como la oportunidad más clara para poner el 2-0 y asegurar una ventaja psicológica clave para Sporting Cristal de cara al segundo tiempo y al partido de vuelta. Felipe Vizeu atribuyó su inoportuno tropiezo al mal estado del césped del Estadio Nacional.

¿Paulo Autuori habló sobre Felipe Vizeu?

Tras el encuentro, el entrenador de Sporting Cristal, Paulo Autuori, se refirió indirectamente al incidente durante su conferencia de prensa. En lugar de criticar a Vizeu, el técnico brasileño defendió el rendimiento global de su equipo, resaltando la superioridad en el juego y la generación de ocasiones, aunque lamentó la falta de eficacia en la definición.

Autuori manifestó su satisfacción con el enfoque del equipo: “Estoy tranquilo de la manera como el equipo ha jugado. Fuimos dominantes. Tuvimos el protagonismo. El equipo juega con asociaciones”. Sin embargo, reconoció el problema central de la conversión de oportunidades, asumiendo una responsabilidad colectiva: “Pero hay que convertir goles, tuvimos oportunidades. Fallamos. Estoy orgulloso.”

Sporting Cristal tendrá un mejor nivel

Finalmente, el técnico dejó un mensaje claro y optimista para el crucial partido de vuelta: “Vamos a terminar la temporada de forma deportiva muy interesante. Ojalá se pueda convertir en goles las jugadas ofensivas que uno ha logrado desarrollar en este partido”. El mensaje es que, a pesar del buen juego, solo la conversión de goles garantizará el pase a la final del campeonato.

