El delantero extranjero que rechazó a Alianza Lima y sorprendió a toda la Liga 1

Alianza Lima volvió a recibir un golpe inesperado en el mercado de fichajes. El club íntimo, que buscaba reforzar su ataque con un nombre de peso para la temporada 2026, apuntó directamente al delantero uruguayo Abel Hernández; sin embargo, la respuesta no fue la que esperaban en La Victoria y el jugador terminó rechazando la propuesta blanquiazul.

Publicidad

Publicidad

Según José Luis Palma, presidente de Liverpool de Uruguay, Abel Hernández está en camino a su renovación y con esto se descarta que vaya a fichar por algún otro club, como Alianza Lima o Universitario: “Se está conversando con su representante y puedo alentar la esperanza de que va a tener una temporada más en Liverpool”.

La negativa cayó mal en el club íntimo, que esperaba cerrar un delantero de renombre para competir en Liga 1 y pelear en la Copa Libertadores. La necesidad de gol ha sido uno de los puntos más discutidos durante el año y la posibilidad de sumar a Abel Hernández ilusionaba a varios sectores de la dirigencia.

La decisión del uruguayo también reabre una preocupación en Alianza Lima: cada vez es más difícil competir económicamente con clubes extranjeros y convencer a jugadores de trayectoria. Incluso con una oferta sólida, el delantero prefirió quedarse en un entorno donde se siente cómodo, con estabilidad y continuidad garantizada.

Publicidad

Publicidad

Abel Hernández jugando para Liverpool. (Foto: Liverpool)

Alianza Lima busca delantero extranjero

Alianza Lima busca un delantero de primer nivel tras conocerse que no planea renovar el contrato de Hernán Barcos. La dirigencia íntima es consciente que tiene que tener un goleador de renombre, pero lamentablemente se han descartado Miguel Borja y Abel Hernández.

ver también Periodista ecuatoriano destruye a Christian Cueva tras su salida de Emelec: “Vino gordo y se fue más gordo”

Mientras Abel Hernández continúa su camino en Liverpool de Uruguay, Alianza Lima deberá reiniciar la búsqueda de un atacante que encaje en su proyecto. El mercado no ofrece demasiadas opciones de calidad disponibles y asequibles, por lo que las próximas semanas serán determinantes.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto cuesta Abel Hernández?

Abel Hernández vale 250 mil euros, según la noticia más reciente de Transfermarkt. No siendo su mejor cotización, hay que mencionar que su valor más alto fue cuando costó 8 millones de euros en el 2017 a los 26 años.

¿Hasta cuándo Abel Hernández tiene contrato con Liverpool de Uruguay?

Abel Hernández tiene contrato con Liverpool de Uruguay hasta diciembre del 2025, según la última información de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El delantero uruguayo Abel Hernández rechazó la propuesta de Alianza Lima para la temporada 2026.

José Luis Palma, presidente de Liverpool de Uruguay, confirmó que Abel Hernández renovará con su club.

Alianza Lima busca un delantero de renombre luego de descartar a Miguel Borja y no renovar a Hernán Barcos.

Publicidad