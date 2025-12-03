Todo tiene su final y en este caso, la historia entre Alianza Lima y Hernán Barcos se termina este año 2025. El delantero argentino por situaciones que solo el mismo club sabe dejará Matute, por esa razón los equipos hacen fila para poder contratarlo. Uno de ellos es Sport Boys, el cuadro ‘rosado’ tiene una inesperada propuesta para hacer que el artillero pueda llegar al puerto.

Según lo que se ha podido conocer por el periodista ‘Tigrillo’ Navarro en el programa Campeonísimo. La idea del cuadro ‘Chalaco’ es ofrecerle al atacante argentino la opción de jugar por todo el 2026. Pero eso no es todo, ya que la idea es que sea un proyecto largo, así que buscarían que luego de retirarse en el 2027 pueda conformar parte del comando técnico del club.

Hernán Barcos no será renovado por Alianza Lima (Getty Images).

Con esta idea Sport Boys busca convencer a Barcos que pueda firmar por ellos. Pues consideran que puede aportarles bastante el próximo año. Pero claro, en este caso el argentino tendrá que ver varias propuestas para ver cual es la que más le conviene, se sabe que no solo tiene opciones en el país, sino que fuera del territorio nacional también. Así que en ese caso está analizando lo mejor para su carrera.

¿Hernán Barcos podría quedarse en Alianza Lima?

Esta es una pregunta que muchos hinchas se hacen, pues consideran que podría darse una rectificación por parte de Alianza Lima y mantenerlo en el club. El último partido del argentino terminó con un empate 1-1 gracias a él, anotando un importante tanto en los minutos finales frente a Sporting Cristal. Demostrando su gran vigencia en este torneo nacional.

Pero en este caso no es una tarea para nada sencilla, sobre todo de parte de Franco Navarro que ya tomó la decisión al decirle que no contarán con él para el próximo año. Rectificar eso es algo muy complicado, que lo dejaría expuesto y eso hace que no se pueda llegar a dar o por lo menos, que las posibilidades son mínimas.

Hernán Barcos se besó el escudo de Alianza Lima tras su gol ante Sporting Cristal (Foto: Captura L1 Max).

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima

Hernán Barcos llegó al Perú en el año 2021 para jugar la Segunda División. Pero al final terminó en la Liga 1, esto hizo que en sus dos primeros años consiga ganar dos títulos nacionales, siendo determinante a la hora de anotar en partidos clave para la obtención de estos trofeos.

En 5 años en el cuadro ‘blanquiazul’ suma un total de 188 partidos, siendo el club en el que más ha jugado en toda su carrera, de igual forma es el equipo con el que más ha marcado con 77 goles y 29 asistencias. Todo esto lo consiguió en la gran suma de 12,824 minutos en cancha.

Datos Claves

Sport Boys propone a Hernán Barcos jugar el 2026 e integrar luego el comando técnico.

propone a jugar el 2026 e integrar luego el comando técnico. Franco Navarro decidió que el delantero no continúe en Alianza Lima la próxima campaña.

decidió que el delantero no continúe en la próxima campaña. El atacante registró 77 goles y 188 partidos durante sus 5 años en el club.

