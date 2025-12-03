Christian Cueva a la Liga 1: El primer club peruano que se postuló para ficharlo tras dejar Emelec

Christian Cueva volvió a sacudir el mercado tras anunciarse su salida de Emelec por mutuo acuerdo. Apenas se confirmó su desvinculación, surgió una inesperada propuesta desde la Liga 1: Juan Pablo II, el club recién ascendido, se ofreció para contar con él en la temporada 2026. El interés sorprendió, pues el humilde equipo no estaba en la lista de pretendientes habituales para un futbolista de su trayectoria.

Pero sin duda la llegada de Christian Cueva sería un golpe de autoridad por parte de Juan Pablo II. Además, sería una gran oportunidad para que se trabaje en la figura de ‘Aladino’ y así puedan atraer sponsors y elevar su visibilidad mediática. Aunque suena ambicioso, el proyecto deportivo debe incluir una inversión importante.

Sin embargo, Juan Pablo II no sería el único club peruano interesado en quedarse con el mediocampista. Desde hace semanas se habló de clubes como Universitario y Sporting Cristal. Más ahora que el periodista Gustavo Peralta reveló que sí hay un club más que quiere a Christian Cueva: “Si bien Juan Pablo II quiere a Christian Cueva aún no está cerrado. También hay otras opciones para el volante”.

El futuro de Christian Cueva sigue siendo un tema abierto, especialmente porque también analiza ofertas del extranjero. Su entorno sabe que este podría ser el contrato que marque la última etapa de su carrera, por lo que no quieren apresurar una decisión.

Christian Cueva en su presentación en Emelec. (Foto: Emelec)

¿En qué club jugará Christian Cueva tras salir de Emelec?

Lo único seguro es que Christian Cueva vuelve a ser protagonista del mercado peruano y su nombre encenderá las conversaciones en las próximas semanas. Con el interés creciente desde la Liga 1, y la expectativa por conocer su siguiente destino, el 2026 podría ser el año de su regreso definitivo al fútbol peruano.

Lo más probable es que si Christian Cueva no juega en algún club del exterior, regresará a la Liga 1 de Perú. Ahí, los equipos que se interesaron son Juan Pablo II, Universidad César Vallejo, Universitario e incluso Sport Boys.

Christian Cueva jugando para Emelec. (Foto: Emelec)

¿Cuántos años tiene Christian Cueva?

Christian Cueva tiene 34 años cumplidos, pues celebra su nacimiento los 23 de noviembre.

¿Cuánto vale Christian Cueva?

Christian Cueva vale 250 mil euros, según el último reporte de Transfermarkt.

Datos claves

Christian Cueva se desvinculó de Emelec por mutuo acuerdo, generando interés en Liga 1.

Juan Pablo II, club recién ascendido, se ofreció para contar con Cueva en la temporada 2026.

