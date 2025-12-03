Christian Cueva dejó de ser futbolista de Emelec. A horas del partido de vuelta de la semifinal de Copa Ecuador ante Liga de Quito, el futbolista peruano arregló su salida de la institución azul. Así lo reveló el entrenador Guillermo Duró, quien hasta deslizó que ‘Aladino’ tiene ofertas de otros clubes.

La situación de Christian Cueva en Ecuador no era la mejor. A pesar de los problemas económicos de Emelec, el futbolista había perdido continuidad en el campo de juego. Ante esto, empezó a ver la posibilidad de volver al Perú. En las últimas horas, creció la chance de jugar en Juan Pablo II College en la Liga 1.

Finalmente, en las últimas horas, Cueva llegó a un entendimiento con los directivos del club ‘eléctrico’ y arregló su desvinculación. Tenía uno de los contratos más importantes del club y, si bien se le pagó todo su sueldo, queda una deuda pendiente por una prima de fichaje. De todas maneras, el peruano no cumplió con ciertos objetivos que impidieron su continuidad.

Los detalles de la rescisión de Cueva con Emelec (X @CaguanaAndres).

Guillermo Duró dio detalles de la salida de Christian Cueva de Emelec

Guillermo Duró, desde el aeropuerto previo al viaje de Emelec para enfrentar a Liga de Quito, confirmó que Christian Cueva rescindió su contrato. Todo hace creer que volverá a Perú y la opción de Juan Pablo II College empezaría a tomar forma.

“La verdad que no la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene la posibilidad de otros clubes y, bueno, prefirió rescindir contrato, llegar a un acuerdo con los dirigentes para volver a su país“, dijo Duró en declaraciones a varios medios, entre ellos, Studio Fútbol.

“Ya ayer, creo, arregló su situación, por lo que me dijeron“, se desentendió el entrenador de Emelec. Evidentemente, ya no contaba en el plantel con ‘Aladino’ para estos partidos finales de año. Por eso, también, pudo haberse acelerado su salida.

Así fue el paso de Christian Cueva por Emelec

Christian Cueva llegó a Emelec a mitad de año, luego de que se pagó la cláusula de rescisión que tenía con Cienciano. Se trataría de una cifra de alrededor de 75 mil dólares. De todas maneras, su arribo a Ecuador fue en calidad de agente libre y, de ahí, la prima de fichaje que adeuda Emelec (sería una cifra de 30 mil dólares).

En Emelec disputó 17 partidos donde marcó dos goles y dos asistencias. Su paso por el club fue de mayor a menor. Fue importante para lograr buenos resultados inmediatos y sacar al equipo de la zona de descenso. Sin embargo, conforme fue acercándose el final de año, su rendimiento decayó considerablemente y Guillermo Duró lo fue sacando del equipo titular.

El último partido de Cueva fue el pasado 22 de noviembre donde jugó 50 minutos en la derrota de Emelec ante Aucas por el Segundo Hexagonal de la Liga Pro. Ante Delfín en Manta, último partido del equipo, no fue convocado lo que avivó los rumores de salida, confirmados finalmente por Duró.

Christian Cueva tiene oferta de Juan Pablo II College

El regreso de Christian Cueva a Perú para ser un hecho, tal como lo dijo el propio entrenador de Emelec. Hace algunos días, la periodista Estefanía Chau reveló que ‘Aladino’ tiene una oferta para jugar en Juan Pablo II College en la temporada 2026.

Anteriormente, el talentoso jugador había sido vinculado con clubes como Universitario de Deportes y Sport Boys del Callao. No obstante, ninguno realizó una oferta formal como sí lo hizo la institución vinculada al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

