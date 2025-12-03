Universitario en alerta: La contundente condición que exigió Fossati para no irse del club

Universitario entró oficialmente en modo alerta máxima luego de conocerse la contundente condición que Jorge Fossati habría puesto sobre la mesa para continuar en el club. A pesar del deseo de la administración por retenerlo de cara al 2026, el técnico campeón no estaría dispuesto a seguir si no se cumple un requisito que considera innegociable.

El encargado de revelar el verdadero motivo fue su representante, Pablo Betancourt, quien confirmó en Radio Exitosa que ya tuvo una reunión inicial con Álvaro Barco. Aunque la conversación dejó sensaciones positivas, también dejó claro que todavía hay puntos clave por resolver: “Hay que ajustar algunos temitas”, dijo, descartando que la traba sea económica.

Pablo Betancourt detalló que Jorge Fossati exige una mejor comunicación en el área deportiva, un aspecto que considera vital para planificar la temporada 2026. El entrenador quiere participar más activamente en las decisiones estratégicas del club, especialmente en fichajes, salidas, renovaciones y proyección del plantel.

Esta condición ha encendido las alarmas en Ate, donde saben que perder al técnico a estas alturas generaría un terremoto deportivo. Universitario tiene por delante la Copa Libertadores, un plantel en plena evaluación y varios jugadores pendientes de contrato, por lo que una salida abrupta complicaría toda la planificación del próximo año.

Jorge Fossati en Universitario. (Foto: Universitario)

La condición de Fossati para seguir en Universitario

Jorge Fossati no está dispuesto a seguir sin cambios profundos y el club enfrenta una presión histórica para dar el paso que él considera indispensable. Universitario deberá ceder puesto que de lo contrario, el ‘Nonno’ evaluaría dejar el club a pesar de tener contrato.

La continuidad de Fossati está en manos de la directiva. La pelota quedó del lado de Universitario, que deberá decidir si ajusta su estructura interna para retener a uno de los entrenadores más exitosos de los últimos tiempos.

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte de Transfermarkt.

Datos claves

El técnico Jorge Fossati condiciona su continuidad en Universitario para 2026 a mejor comunicación deportiva.

El representante de Fossati, Pablo Betancourt, se reunió con Álvaro Barco de Universitario.

Fossati exige participar en decisiones estratégicas como fichajes, salidas y renovaciones del plantel.

