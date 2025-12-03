Es tendencia:
Tras narrar Sporting Cristal vs. Alianza Lima, Pol Deportes llega a la UEFA Champions League

Cliver Huamán recibió una tremenda noticia el día de hoy y cumplirá el sueño de presenciar en vivo la Champions League. A continuación, los detalles.

Por Renato Pérez

Cliver Huamán.
© Composición BOLAVIP.Cliver Huamán.

Si bien el encuentro entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima fue lo más resonante de la jornada futbolera del día de ayer, el Estadio Nacional se vistió de gala cuando Cliver Huamán, más conocido como ‘Pol Deportes’, se sumó a la transmisión y compartió cabina con los periodistas de ‘L1 MAX’. Eso no fue todo ya que hoy acaba de ser invitado a la UEFA Champions League.

En menos de una semana, la vida de este joven proveniente de la ciudad de Andahuaylas está dando un tremendo giro. En horas de la mañana estuvo de invitado en el programa ‘Arriba Mi Gente’ y lo sorprendieron con la noticia de que viajará a Europa para presenciar el partido entre Real Madrid vs. Manchester City en el marco de la fecha 6 de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

“¿Qué te parece si tú, tu hermano y yo nos vamos a retransmitir el partido de la Champions entre el Madrid y Manchester City en el Bernabéu?”; consultó el presentador Santi Lesmes y luego se tuvo la respuesta de Cliver Huamán: “Me siento muy contento. Gracias, amigos de Latina. De verdad que es una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto. Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions”.

¿Cómo fue que Cliver Huamán se volvió viral a nivel nacional e internacional?

El pasado 29 de noviembre, la ciudad de Lima albergó la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs. Flamengo, la cual terminó ganando el ‘Mengao’. De manera muy llamativa y sobre todo ingeniosa, Cliver Huamán no lo dudó dos veces para trepar uno de los cerros aledaños al Estadio Monumental y transmitir el encuentro desde dicho lugar para todos sus seguidores.

Quién es Cliver Huamán, el niño que narró Sporting Cristal vs. Alianza Lima en L1 MAX por los Playoffs de Liga 1

Este episodio dio la vuelta al mundo y distintos países como España, Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros, reaccionaron de manera increíble al trabajo del popular ‘Pol Deportes‘. A raíz de esta situación es que viene siendo tendencia en el ámbito deportivo local y fue invitado al más reciente Sporting Cristal vs. Alianza Lima para ahora alistarse de cara al duelo entre Real Madrid vs. Manchester City por la UEFA Champions League.

¿Cuándo será el Real Madrid vs. Manchester City por Champions League al que Cliver Huamán asistirá?

En el marco de la fecha 6 de la Fase Liga de la UEFA Champions League, Real Madrid enfrentará a Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española el próximo miércoles 10 de diciembre a las 15:00 hora local. A dicho encuentro es el que asistirá Cliver Huamán junto a su hermano gracias a la invitación de ‘Latina TV’ para que el popular ‘Pol Deportes’ pueda estar presente en un encuentro top del fútbol europeo.

DATOS CLAVES

  • Cliver Huamán, conocido como ‘Pol Deportes’, fue invitado por Latina TV a viajar a Europa para presenciar un partido de la UEFA Champions League.
  • Cliver Huamán asistirá al partido entre Real Madrid y Manchester City que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu el miércoles 10 de diciembre a las 15:00 horas.
  • ‘Pol Deportes’ se hizo viral al trepar un cerro cerca del Estadio Monumental de Ate para transmitir la final de la Copa Libertadores 2025.
renato pérez
Renato Pérez
