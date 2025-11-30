Es tendencia:
¡Gol de Ebere! EN VIVO Alargue del Clásico Nacional 1-0 Peñarol, GRATIS final vuelta Liga AUF Uruguaya 2025 vía VTV+, Disney+ y GolTV

Nacional y Peñarol definen al campeón de la temporada 2025. Se juega la prórroga tras el 0-0 en los 90 minutos. Sigue todo en vivo.

¡Final del partido!

El Clásico es de Nacional, que se consagra campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025. Le ganó 1-0 a Peñarol con el golazo de Christian Ebere en el segundo tiempo del alargue.

Así fue el golazo de Christian Ebere para el 1-0 de Nacional

Enorme lo de Julián Millán con un pase casi desde el piso. Después, es todo de Ebere, que le ganó la posición a Gularte y lo sacó a pasear. Remate al primer palo y gol para el título.

13' ST TE: Cambio en Nacional

Se fue Julián Millán, muy aplaudido. Entró al campo Mauro de los Santos.

11' ST TE: Cambios en Peñarol

Se fueron Nahuel Herrera e Ignacio Sosa. Ingresaron Héctor Villaba y Lucas Hernández.

9' ST TE: ¡Gol de Nacional!

Enorme jugada de Christian Ebere para liquidar a Brayan Cortés. Gana Nacional 1-0.

2' ST TE: Se lo perdió Ebere

Christian Ebere lo tuvo dentro del área, pero su remate fue mordido. Sigue 0-0.

¡Empezó el segundo tiempo extra!

Se define la Liga AUF Uruguaya. Se juegan los últimos 15 minutos de Nacional vs. Peñarol.

Cambio en Peñarol

Dejó el partido Maximiliano Silvera. Ingresó Stiven Muhlethaler.

¡Final del primer tiempo del alargue!

Fueron 15 minutos vibrantes, de lo mejor del partido. Sebastián Coates había puesto el 1-0, pero el VAR le sacó el gol y el visitante tuvo un tiro en el palo. Sigue 0-0 el Clásico.

12' PT TE: Cambios en Nacional

Se retiran del campo Gonzalo Carneiro, Lucas Rodríguez y Emiliano Ancheta. Ingresaron Christian Ebere, Juan Patiño y Nicolás Lodeiro.

Así fue el gol anulado a Sebastián Coates para Nacional

Cuando mandan el centro, Sebastián Coates está adelantado. Por eso, el gol fue anulado.

10' PT TE: Amonestación en Peñarol

Tarjeta amarilla para Nahuel Herrera en Peñarol.

9' PT TE: ¡Palo de Peñarol!

Remate de Umpiérrez que desvía con un dedo Luis Mejía. El balón dio en el palo. ¡Se salvó Nacional! Emocionante alargue en el Gran Parque Central.

7' PT TE: Tiro libre de Leo Fernández

Leo Fernández insiste con el remate directo en los tiros libres. En esta ocasión, el disparo pasó cerca del travesaño.

6' PT TE: ¡Anulado el gol de Coates!

Gustavo Tejera, a instancias del VAR, anula el gol de Sebastián Coates por offside.

3' PT TE: ¡Gol de Nacional!

Lo hizo Sebastián Coates, de cabeza. Nacional gana en la prórroga 1-0 a Peñarol y se consagra campeón, por ahora.

2' PT TE: Amonestación en Peñarol

Ignacio Sosa recibió la tarjeta amarilla en Peñarol.

¡Empezó el alargue!

Se juegan los primeros 15 minutos de la prórroga. Nacional y Peñarol igualan sin goles.

Hubo cambio en Peñarol

Antes del inicio del tiempo extra, se fue Matías Arezo en Peñarol. Ingresó Jaime Báez.

¡Final del partido!

Terminaron los 90 minutos y no hubo goles entre Nacional y Peñarol. ¡Hay alargue!

45' ST: Últimos minutos en busca del gol del título

El partido está en el terreno del "como sea". Nacional busca centros y Peñarol trata de armar juego. Fue amonestado Leo Fernández hace algunos segundos.

37' ST: Remate de Rodríguez desviado

Tras un par de centros, remató Lucas Rodríguez desde fuera del área y el balón terminó por arriba del travesaño.

33' ST: ¡Lo tuvo el 'Diente'!

Nicolás López quedó mano a mano de cara al arco. Su remate fue directo a las manos de Brayan Cortés, que la despejó. Al final, todo fue anulado por offside.

32' ST: Nuevo tiro libre de Leo Fernández

Leo Fernández busca y busca. Otra vez pateó desde lejos un tiro libre cuando pudo haber mandado el centro. El balón terminó afuera.

29' ST: Tiro libre de Leo Fernández

Tuvo su chance desde lejos Leo Fernández. Su remate de pelota parada se fue totalmente desviado.

26' ST: Cambios en Nacional

Ingresaron al Clásico Nicolás Rodríguez y Juan Cruz de los Santos para las salidas de Diego Romero y Luciano Boggio.

24' ST: Remate de Arezo

Lo tuvo Matías Arezo para meter el gol del triunfo de frente al arco. Hubo una buena atajada del arquero Luis Mejía. Siguen 0-0.

23' ST: Amonestación en Nacional

Tarjeta amarilla para Luciano Boggio por una falta en mitad de campo.

20' ST: Remate desviado de Romero

Diego Romero remató desde fuera del área. El balón se fue abriendo y terminó afuera.

15' ST: Amonestación en Nacional

Leandro Umpiérrez recibió la tarjeta amarilla y es el segundo amonestado en Peñarol.

14' PT: Tarjeta amarilla en Nacional

Debido a los manotazos en el juego detenido, Gonzalo Carneiro fue amonestado en Nacional.

13' ST: Cambio en Peñarol

Peñarol realizó el primer cambio del partido. Se fue Eric Remedi e ingresó Leandro Umpiérrez.

12' ST: Cayó Lucas Rodríguez

Un cruce derivó en la caída de Lucas Rodríguez por un cruce con un jugador de Peñarol. Lo separó fuerte Gonzalo Carneiro, quien también se cruzó con Eric Remedi.

10' ST: Desorden en los primeros minutos del complemento

Se juega más a sacar el balón lo más lejos posible del área. Nacional insiste más, pero sin claridad. El partido no reinició bien en el complemento. Siguen 0-0.

1' ST: Se lo perdió Nicolás López

El 'Diente' tuvo su chance con un remate de sobre pique. Le pegó de zurda cuando debió hacerlo con derecha. Se fue desviado.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Nacional y Peñarol ya juegan el complemento del Clásico en busca del campeón del 2025.

Clásico peleado, pero con Nacional un poco mejor

La intensidad no se negocia en un Clásico de Uruguay y eso mostraron ambos equipos. Nacional fue un poco más por situaciones de peligro generadas, aunque Peñarol tuvo las suyas. Por momentos, se hizo de ida y vuelta, pero sin romperse el mediocampo.

¡Final del primer tiempo!

Nacional y Peñarol igualan sin goles en el Gran Parque Central. Con este resultado, hay alargue.

42' PT: Tarjeta amarilla en Nacional

Lucas Rodríguez se convirtió en el segundo amonestado de Nacional por una fuerte infracción sobre Maximiliano Olivera.

41' PT: Centro y centro en Nacional

Las últimas llegadas de Nacional han terminado en centros imprecisos. De todas maneras, es más que Peñarol en cuanto al trámite. Siguen empatando 0-0.

34' PT: Lo tuvo Matías Arezo

La chance más clara de Peñarol tuvo un control algo largo de Matías Arezo dentro del área. De zurda, definió afuera ante la salida de Luis Mejía.

29' PT: Tarjeta amarilla en Peñarol

Éric Remedi fue el primer amonestado en Peñarol.

27' PT: Remate desviado de Remedi

De un mal pase de Carneiro y una buena jugada de Sosa, Eric Remedi tuvo su chance, pero su remate se fue totalmente desviado.

25' PT: Remate fuerte de Oliva

Volvió a probar Christian Oliva desde fuera del área. El remate fue fuerte y obligó a una buena parada abajo de Brayan Cortés.

22' PT: Partido detenido

Quedó sentido Ignacio Sosa y el juego se detuvo.

Así fue la jugada donde Peñarol reclamó penal sobre Leo Fernández

¿Fue penal de Julián Millán sobre Leo Fernández?

19' PT: Cabezazo de Carneiro

Cabezazo de Gonzalo Carneiro tras centro de Luciano Boggio. Controló bien abajo Brayan Cortés.

12' PT: Remate de Nicolás López

Nicolás López se llevó el balón del mediocampo a tres cuartos. Remató desde afuera y no tuvo problemas Brayan Cortés para retener el ovoide.

10' PT: Hubo revisión de VAR y no hay penal

Gustavo Tejera paró el juego ante la revisión del VAR de Diego Dunajec por la jugada que reclamó Peñarol. Al final, no hay penal y hay salida de meta para Nacional.

8' PT: Reclaman penal sobre Leo Fernández

De una salvada, Leo Fernández anticipó a Julián Millán, quien metió un puntapié. El jugador de Peñarol cae dentro del área, pero el árbitro Gustavo Tejera no cobró penal.

6' PT: Primera amonestación del partido

En medio del tumulto, Nicolás López recibió la tarjeta amarilla y es el primer amonestado del Clásico.

6' PT: Remate de Oliva

Christian Oliva encontró el balón y remató desde fuera del área. Se fue desviado.

5' PT: Primer encontronazo entre ambos equipos

Se agarraron varios jugadores de Nacional y Peñarol luego de una infracción de Jesús Trindade sobre Maxi Gómez. Empieza a calentarse el partido.

2' PT: ¡Se lo perdió Boggio!

Maxi Gómez le ganó a Gularte en cuerpo. Dentro del área, la pasó al medio. El balón le quedó a Luciano Boggio solo en el área. Mandó su remate por arriba del travesaño.

1' PT: Remate de Maxi Gómez

Maxi Gómez probó entrando al área. Su remate se fue desviado.

¡Empezó el partido!

Ya juegan Nacional vs. Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025.

¡Salen los equipos al campo!

Nacional y Peñarol ya se encuentran en el campo de juego del Gran Parque Central.

Árbitros para Nacional vs. Peñarol

Gustavo Tejera es el árbitro principal para el Clásico entre Nacional y Peñarol. Lo acompañan como asistentes Carlos Barreiro y Agustín Berisso. El cuarto árbitro es Andrés Martínez. En tanto, en el VAR está Diego Dunajec acompañado por sus asistentes VAR Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló.

¿Dónde ver en vivo el Clásico Nacional vs. Peñarol?

Nacional vs. Peñarol contará con transmisión en vivo de Disney+ Premium y GolTV para toda Sudamérica (en éste último, con excepción en Brasil).

Alineaciones para Nacional vs. Peñarol

NACIONAL: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio; Gonzalo Carneiro, Nicolás López y Maxi Gómez. DT: Jadson Viera.

PEÑAROL: Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Éric Remedi, Jesús Trindade; Leo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre

Nacional busca ante Peñarol en la final de vuelta.
© X @LigaAUFNacional busca ante Peñarol en la final de vuelta.

En la prórroga, Nacional le gana 1-0 a Peñarol este domingo 30 de noviembre por la final de vuelta de la Liga AUF Uruguay 2025. El Estadio Gran Parque Central es el escenario para este segundo clásico entre los dos equipos más importantes de Uruguay. El partido de ida terminó en empate 2-2 y se define al campeón del año. Este segundo encuentro cuenta con transmisión en vivo de Disney+ Premium y GolTV en Sudamérica, mientras que en Uruguay también se ve por Vera TV.

Se juegan los últimos 90 minutos de la serie final en busca del título. En caso de empate, se procederá a una prórroga con dos tiempos extras. Y, si persiste la igualdad, habrá penales para definir quién se consagra como el mejor equipo del año.

hugo avalos
Hugo Avalos
