Quisieron sacar a Jorge Fossati de Universitario y ahora provocaron una traición en plena Liguilla de Liga MX

La continuidad de Jorge Fossati en Universitario de Deportes del Perú quedó confirmada en las últimas horas. No obstante, antes de esto, su nombre estuvo vinculado con el fútbol de México. Necaxa pensó en su llegada para reemplazar a Fernando Gago. Sin embargo, optaron por otro entrenador, aunque causaron una gran polémica en plena Liguilla de la Liga MX.

Jorge Fossati fue uno de los nombres apuntados por la dirigencia de Necaxa para reemplazar a Fernando Gago, desvinculado del club en las últimas horas. El uruguayo también estuvo en la mira de otros clubes de México. Sin embargo, tras un par de charlas con la dirigencia de Universitario, decidió continuar como entrenador para 2026.

A pesar de presuntos desacuerdos y esos intereses desde México, Fossati renovará contrato con la ‘U’ al volver a Perú para la pretemporada. Mientras tanto, se ha generado una polémica con un club que lo pretendió como opción a entrenador.

Necaxa descartó a Jorge Fossati y generó polémica con la contratación de Martín Varini

Martín Varini será el nuevo entrenador del Necaxa de México. Luego de arreglar la desvinculación de Fernando Gago, la directiva cerró la llegada de este uruguayo de 34 años. Es uno de los nombres que quedó entre los nominados finales tras descartar a Fossati.

Martín Varini, en el banco de suplentes de FC Juárez (Getty Images).

Ahora bien, la llegada de Varini a Necaxa ya generó polémica en la Liga MX. Es que este director técnico estaba en plena definición de la Liguilla con FC Juárez. Mientras se jugaba la clasificación a la semifinal, estaba negociando su llegada a los ‘Rayos’ en lo que todo apunta a una traición. Esto un malestar en el vestuario de los ‘Bravos’ de Juárez, según informó el periodista David Medrano.

“Se generó un entorno raro dentro del equipo en estas últimas instancias, sobre todo porque estuvieron con la intención de renovarlo por haberlos llevado hasta la Liguilla. Él no aceptó. Lo que sí puso a pensar que algo estaba pasando y en realidad es que sí tenía una propuesta en puerta“, informó el citado comunicador.

Así, la polémica se suscita en México con la designación de un entrenador, con buenos méritos, joven y que hizo una gran campaña con Juárez. Para la temporada 2026, estará en Necaxa donde deberá mejorar tras un nuevo fracaso en la carrera de Fernando Gago como director técnico.

La carrera de Martín Varini, nuevo DT de Necaxa

Martín Varini llega a Necaxa, luego de una gran campaña con FC Juárez, club que peleaba por no descender y lo hizo llegar hasta los cuartos de final de la Liguilla. En 40 partidos, logró 15 victorias, 14 derrotas y 11 empates.

Anteriormente, tuvo un mal paso por Athletico Paranaense y un fructífero por Defensor Sporting, con el que ganó la Copa Uruguay en 2023. También supo trabajar como entrenador asistente de Paulo Pezzolano en Cruzeiro y Valladolid.

