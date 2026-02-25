Otro día perfecto para Cristiano Ronaldo con Al Nassr. Inició la goleada con un tanto de penal para el 5-0 definitivo ante Al Najma SC en un partido pendiente de la fecha 10 de la Saudi Pro League 2025-26. De esta forma, el ‘Bicho’ llegó a 965 goles y está cerca del número 1.000. Además, su equipo es líder en el certamen local.

Al Nassr estaba obligado a ganar para volver al primer lugar, luego de que se lo quitó por un par de días Al Ahli tras vencer a Damac el pasado lunes (1-0). Cristiano Ronaldo, de esta forma, sigue metido en la lucha por el título de la Saudi Pro League y también de la tabla de goleadores.

Su gol 965 en su carrera también fue el número 21 en esta Saudi Pro League y sigue peleando por ser el máximo goleador del torneo. Se ubica en el tercer lugar por detrás del líder de goleo Ivan Toney (23 goles con Al Ahli) y su escolta Julián Quiñones (22 con Al Qadisiya).

Por lo pronto, CR7 anotó y Al Nassr ganó para llegar a los 58 puntos con 23 partidos jugados. Al Ahli está segundo con 56 e igual cantidad de encuentros jugados, aunque tiene que jugar este jueves en una nueva fecha del certamen. Al Hilal, que empató ante Al Taawon en esta jornada, se retrasó y está tercero con 55. Al Qadisiya también se acerca y está cuarto con 53.

Así fue el triunfo de Al Nassr ante Al Najma SC

Al Nassr impuso condiciones desde los primeros minutos. Al Najma SC es uno de los equipos de menor jerarquía en la Saudi Pro League y sólo ha sumado 8 puntos en 23 partidos disputados, lo que lo ubica en el 18º (último) lugar.

Cristiano Ronaldo abrió el marcador con el 1-0 de penal. La goleada se completó con un doblete de Íñigo Martínez, quien volvía tras una suspensión, y los goles de Kingsley Coman y Sadio Mané. El portugués jugó 56 minutos y, luego, fue reemplazado.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo llegó a los 965 goles en su carrera con la anotación del 1-0 ante Al Najma SC en el triunfo 5-0 definitivo por la Saudi Pro League 2025-26. Por lo tanto, queda a 35 tantos de los 1.000 (mil), su gran objetivo. En tanto, con Al Nassr, llegó a los 120 goles. Así está el desglose:

Real Madrid: 451 goles.

Manchester United: 145 goles.

Al Nassr: 120 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

