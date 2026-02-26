Corinthians está cerca de dar un gran bombazo de mercado. Según reveló ESPN en Brasil, hay negociaciones avanzadas para fichar al volante ofensivo Jesse Lingard, reconocido por haber jugado en el Manchester United. Se encuentra como agente libre tras terminar su paso por el fútbol de Corea del Sur.

Publicidad

Publicidad

Así, André Carrillo podría jugar con otro futbolista proveniente de Europa. Cabe recordar que Memphis Depay ya integra el plantel profesional de Corinthians y es una de sus figuras. Ahora, Lingard, quien supo ser compañero del neerlandés en Manchester United, está cerca de jugar en Brasil.

Jesse Lingard a Corinthians, negociaciones avanzadas (ESPN).

Los periodistas André Hernan y Bruno Andrade revelaron que el Timão trabaja en los detalles burocráticos para cerrar el acuerdo en las próximas horas. Según dijeron, hay acuerdo económico para que el inglés se sume y juegue la temporada 2026 en Brasil.

Publicidad

Publicidad

Jesse Lingard representa una oportunidad de mercado para el conjunto paulista. Tras terminar su vínculo de dos temporadas con FC Seoul, quedó con el pase en su poder. Ahora, probaría la experiencia del fútbol sudamericano. Jugará en Brasil y también lo hará en la Copa Libertadores 2026.

Jesse Lingard, en el FC Seoul (Getty Images),

El volante, ahora de 33 años, supo debutar profesionalmente en el Manchester United, club en el que jugó durante las temporadas 2015 y 2020. Durante la campaña 2015-16 fue compañero de Memphis Depay. Luego, en Inglaterra, jugó en otros clubes como Derby County, West Ham y Nottingham Forest.

Publicidad

Publicidad

ver también El escándalo que toca de cerca a André Carrillo en Corinthians: “Brujo” Martínez se retrasó, se lesionó y podrían despedirlo

Jesse Lingard estuvo en la mira de otro club brasileño, la MLS y España

Durante las primeras horas de este jueves 26 de febrero, el periodista Ben Jacobs reveló que Lingard debía tomar una decisión respecto a su futuro profesional para fines de esta semana. Brasil, MLS y el fútbol de España apuntaban como posibles destinos.

Lingard estaba entre Brasil, MLS y España (X @JacobsBen).

En ESPN, además de comentar las negociaciones avanzadas con Corinthians, revelaron que Remo, equipo que ascendió esta temporada al Brasileirão y es dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio.

Publicidad

Publicidad

Datos claves