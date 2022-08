¡El golpe de la fecha! Alianza Atlético sorprendió a Deportivo Municipal y lo venció por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Consiguiendo la victoria en condición de visitante, el triunfo se logró gracias al delantero paraguayo Franco Zanelatto.

Jugando un decente primer tiempo, tanto Alianza Atlético de Sullana como Deportivo Municipal no tuvieron grandes chances durante los 45 iniciales. Quizá la jugada de más peligro fue un no remate al arco. Fallando solo frente al portero, Franco Zanelatto no logró conectar el balón, en la que fue la más clara.

Luego, en el segundo tiempo, y moviendo los bancos, el delantero paraguayo Franco Zanelatto consiguió el 1-0 con un gran tanto. Prolongando así su racha goleadora, el atacante de Alianza Lima, cedido a Alianza Atlético, sigue en la senda del gol.

Con esto, Alianza Atlético logró un importante triunfo en condición de visitante. Venciendo a Deportivo Municipal por la mínima, el cuadro de local se fue con las manos vacías, mientras que el de Mario Viera se llevó tres puntos de oro.