Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO y GRATIS por la Liga Femenina 2025 vía Movistar Deportes y América TV: minuto a minuto

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán hoy, sábado 13 de diciembre, para decidir al campeón de la Liga Femenina 2025. En la final de ida, el cuadro ‘íntimo’ tomó ventaja al imponerse por 3-1 como local, gracias a los goles de Silvani Silva, Sandy Dorador y Grace Cagnina.

De esta manera, el equipo de La Victoria afronta el desafío en un escenario propicio para aspirar a otro campeonato, bajo la conducción del técnico chileno José Letelier.

Este nuevo clásico del fútbol peruano también se ve envuelto en controversia, ya que Alianza no está de acuerdo con que el encuentro se lleve a cabo en el estadio de la VIDU por falta de garantías.