Liga Femenina

Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO y GRATIS por la Liga Femenina 2025 vía Movistar Deportes y América TV: minuto a minuto

El cuadro 'crema' buscará revertir el marcador en casa frente al elenco 'blanquiazul'. Conoce todos los detalles del decisivo duelo.

Por Nicole Cueva

Universitario se enfrentará a Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025.
Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán hoy, sábado 13 de diciembre, para decidir al campeón de la Liga Femenina 2025. En la final de ida, el cuadro ‘íntimo’ tomó ventaja al imponerse por 3-1 como local, gracias a los goles de Silvani Silva, Sandy Dorador y Grace Cagnina.

De esta manera, el equipo de La Victoria afronta el desafío en un escenario propicio para aspirar a otro campeonato, bajo la conducción del técnico chileno José Letelier.

Este nuevo clásico del fútbol peruano también se ve envuelto en controversia, ya que Alianza no está de acuerdo con que el encuentro se lleve a cabo en el estadio de la VIDU por falta de garantías.

¿Cómo quedó la final de ida?

La serie arrancó con ventaja para Alianza Lima, que ganó 3-1 a Universitario en la final de ida de la Liga Femenina 2025, jugado en Matute. Con este resultado, el cuadro 'íntimo' afrontará la vuelta con una ventaja significativa, ya que le bastará empatar o incluso perder por un gol de diferencia para coronarse campeón.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • 07 de diciembre de 2025 / Alianza Lima 3-1 Universitario
  • 15 de noviembre de 2025 / Alianza Lima 1-1 Universitario
  • 09 de noviembre de 2025 / Universitario 0-0 Alianza Lima
  • 14 de septiembre de 2025 / Universitario 1-2 Alianza Lima
  • 22 de junio de 2025 / Universitario 0-2 Alianza Lima

Lista de convocadas de Alianza Lima

Esta es la lista de convocadas por José Letelier para enfrentar a Universitario:

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Universitario: Gabriela Bórquez; Esthefany Espino, Tatiana Castañeda, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme; Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde, Alondra Vilchez y Karen Páez.
  • Alianza Lima: Maryori Sánchez; Grace Cagnina, Tifani Molina, Alisson Reyes, Allison Azabache, Emily Flores, Rafinha Marques; Silvani Oliveira, Sashenka Porras, Heidy Padilla y Adriana Lúcar.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima?

La final femenina entre Universitario y Alianza Lima se podrá ver EN VIVO a través de las pantallas de América TV (canal 4) y Movistar Deportes (canal 3) en todo el Perú. Además, el partido estará disponible de forma ONLINE mediante las plataformas de América TVGO y Movistar Play.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?

El enfrentamiento entre Universitario y Alianza por la final de la Liga Femenina tiene previsto iniciar a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Conoce a qué hora se jugará en el resto de país del mundo:

  • México y Costa Rica: 14:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16:00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil: 17: 00 horas.

¡Hoy se define al campeón nacional de la Liga Femenina 2025!

Bienvenidos a la cobertura del partido de vuelta entre Universitario y Alianza Lima, correspondiente a la gran final del Campeonato Femenino del fútbol peruano 2025.

nicole cueva
Nicole Cueva
