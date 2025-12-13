Paulo Autuori lo sufre: Las 4 importantes bajas que tendrá Sporting Cristal ante Cusco FC

Se le viene una importante final a Sporting Cristal, no es un partido cualquiera el que tendrá que afrontar en el Cusco. Hablamos de un juego que vale millones de dólares, pues clasificar a la Copa Libertadores 2026 para fase de grupos no es cualquier cosa. Pero el cuadro ‘celeste’ tendrá que afrontar este duelo con importantes bajas.

Hablamos que en este caso son 4 futbolistas de peso que no van a estar disponibles para el juego frente a Cusco FC. Así que en este caso Paulo Autuori tendrá que ver el equilibrio del plantel para lograr que se pueda mantener la idea de juego. No obstante, el rival va a tratar de aprovechar sus puntos débiles para lograr emparejar el marcador lo más pronto posible.

Equipo titular de Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

Los jugadores que no estarán disponibles para este duelo son: Luis Abram, Yoshimar Yotún, Christopher Gonzáles y Felipe Vizeu. Estamos hablando de exactamente 4 titulares que no estarán activos para poder tener minutos. Lo que va a terminar siendo un dolor de cabeza, pero en este caso el DT brasileño tiene que ver lo mejor y buscar reemplazantes que puedan aportar.

En el juego anterior tampoco estuvieron y el equipo tuvo un buen rendimiento. Eso sí, hay que resaltar que tan solo ganaron por 1-0, un marcador que no termina siendo tan alentador. Pues un gol de diferencia no termina siendo tan útil en una serie en la que se define todo en el Cusco. La altura podría ser determinante y habrá que ver que es lo que termina pasando en la cancha del Inca Garcilaso de la Vega.

¿Cuándo juega Cusco FC vs. Sporting Cristal?

Se viene un importante partido para estos dos equipos en busca de quedar como el clasificado a la Copa Libertadores 2026 como Perú 2. Esto asegurará su participación en la fase de grupos, mientras que el pierda será Perú 3 y tendrá que afrontar la fase previa, lo que no asegura que puedan llegar a la instancia final.

Este juego se realizará este domingo 14 de diciembre desde las 18:00 horas de Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión en este caso estará a cargo de L1 Max, pero podrás seguir todas las incidencias desde Bolavip Perú con los goles, las polémicas, declaraciones y el minuto a minuto del encuentro.

Datos Claves

Sporting Cristal sufre las bajas de Abram, Yotún, Gonzáles y Vizeu ante Cusco FC.

El partido se disputará el domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas.

El equipo de Paulo Autuori define su clasificación a la fase de grupos de Libertadores 2026.

