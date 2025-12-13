Alianza Lima salió campeón del Fútbol Femenino, pero criticó a Franco Velazco: “Gestión irresponsable…”

Alianza Lima lo volvió a hacer, el cuadro ‘Blanquiazul’ en la categoría femenina otra vez es campeón del fútbol peruano. Nuevamente se enfrentóa Universitario de Deportes y consiguió salir con el trofeo. Pero, no terminó siendo una final muy feliz, pues hubo actos irregulares que terminaron siendo notificados por el cuadro de La Victoria en un comunicado tras el final del encuentro.

Esta acción irregular pasó en el primer tiempo, cuando se disputaba el encuentro en la VIDA (Villa Deportiva Universitaria). El juez principal, Jordi Espinoza tuvo que paralizar varios minutos el encuentro debido a que identificó en las tribunas del complejo crema que no estaban autorizadas. Esto debido a que este juego estaba planificado disputarse sin público.

Aparte de la molestia del club por esta situación. También notificó que se dieron actos de maltrato contra integrantes de la delegación de Alianza. Entre las que se encuentra la subgerente de fútbol femenino, Sisy Quiroz. Es así como en un comunicado no dudaron en culpar a Franco Velazco por su mala gestión para esta final.

“Los hechos presenciados suponen una reincidencia grave, evidencian una gestión irresponsable, falta de control e incapacidad reiterada en garantizar condiciones mínimas de seguridad y respeto por parte de la administración de Franco Velazco Imparato, nombrado como administrador del Club Universitario de Deportes por SUNAT,” se puede leer en el punto 3.

Comunicado de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima Femenino).

DT de Alianza Lima también levantó la voz

De igual forma José Letelier, entrenador del Fútbol Femenino de Alianza Lima, no dudó en hablar sobre la situación que se presentó en el partido. Criticando al cuadro ‘crema’ por no presentar un entorno mejor para que se pueda llegar a disputar esta gran final.

“Muchos clubes hacen esfuerzo porque el fútbol femenino vaya creciendo y esto no es un contexto para una final. No estamos hablando de un club pequeño, sino de un club importante como Universitario, que tiene las condiciones para presentar otro entorno. Esto no dignifica ni a sus jugadoras, ni al fútbol femenino peruano”, dijo en Movistar Deportes.

