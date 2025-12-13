La carrera de Adrián Ugarriza parecía que no iba a ninguna parte en el fútbol peruano. Si bien hacía goles, nunca demostró ser un jugador sobresaliente a la hora de jugar en la Liga 1, pese a esto consiguió llegar al fútbol internacional y parece que encontró su lugar en el mundo. Pues en Israel no deja de anotar goles y lo hace de gran forma.

En este caso el peruano fue vital para poder empatar un partido en casa. Se enfrentó en la fecha número 14 de la Liga de Israel frente al Hapoel Tel Aviv, uno de los protagonista de este certamen. Cuadro que comenzó ganando con tantos de Roei Alkukin y Stav Turiel, parecía que se darían un banquete de visitante con este marcador 0-2 a favor.

Pero cuando menos se lo esperaron apareció el peruano salvador para darle vida al partido. Primero Ugarriza logró en un tiro de esquina anotar el descuento con una gran técnica, dominando el balón para luego disparar dentro del área. Para el empate se tuvo que esperar hasta los últimos minutos, cuando llegó un penal que el peruano logró ejecutar de gran forma.

En lo que va de la temporada ‘Uga’ ha venido jugando como titular en casi todos los partidos. En un total de 13 encuentros disputados ya ha logrado un total de 7 goles, así como ha dado 3 asistencias, dejando un saldo de participación en 10 anotaciones para su equipo. Siendo uno de los mejores de este plantel, en un club que está peleando en la zona baja de la tabla de posiciones.

Los goles de Adrián Ugarriza en Israel:

¿Adrián Ugarriza el 9 de la Selección Peruana?

Con el nivel que tiene hoy en día se podría pensar que puede ser un jugador a usar en la Selección Peruana, pero como un suplente. Pues el titular hoy en día termina siendo Alex Valera que está como perita en dulce, haciendo goles en los partidos y sin mucho esfuerzo siendo un jugador peligroso. Algo que no es nada fácil de lograr.

Habrá que ver si en un futuro, el próximo entrenador que tome las riendas de la ‘Bicolor’ decide usar a ‘Uga’ como una alternativa o lo deja de lado. Esto solo se podrá saber cuando se termine contratando al DT nacional, así que habrá que esperar para ese tiempo.

Datos Claves

Adrián Ugarriza anotó un doblete para empatar ante Hapoel Tel Aviv en Israel.

El delantero registra 7 goles y 3 asistencias en 13 partidos esta temporada.

El encuentro válido por la fecha 14 se disputó en la Liga de Israel.

