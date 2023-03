Dentro del ranking de los mejores equipos en el mundo, siempre hay representantes de cada país. Aquellos que sacan la cara por su nación, y obviamente no podía faltar alguien del Perú. Se podría decir que llega un nombre nuevo, un cuadro que ha sido sostenido por sus logros en las últimas temporadas.

Todos imaginaban a los dos más populares de Liga 1, sea Alianza Lima o Universitario de Deportes, pero no están. Ni tampoco lidera Sporting Cristal como club modelo, pero si es parte dentro del top más alto. Vamos a conocer, quien es el mejor considerado a nivel universal. A quién conocen más del campeonato descentralizado.

La IFFHS actualizó el ranking que siempre manda, donde se ven a todos los clubes del mundo, ahí están cuadros como Madrid, Liverpool, Bayern Múnich, Barcelona, y otros más. El líder de todos para que se hagan una idea es el Flamengo de Brasil. El Mengao por todo el poderío obtenido recientemente en Sudamérica, es el mejor equipo del mundo, según estadística.

Después están conjuntos representativos de otros lados del globo terráqueo, pero ahora mismo deseamos referenciar donde está el Perú. Y como sorpresa hallamos al FBC Melgar dentro de la posición 74 junto al Racing Club de Avellaneda. El Rojinegro pelea palmo a palmo con La Academia para saber quien lo hizo mejor en los últimos meses.

Los hinchas de otras instituciones se preguntarán por qué aparecen ellos y no sus planteles. El tema es muy simple, al ser un marco estadístico, se califica los triunfos recientes, y Melgar cuenta con el torneo apertura de la temporada pasada, además alcanzaron la final del torneo nacional. A todo eso se le suma su trabajo en Copa Sudamericana.

Por ende, su temporada 2022 fue inolvidable, desde todo ámbito. El que le sigue como peruano dentro del ranking es Sporting Cristal en la casilla 257. La diferencia es notoria, y podría ser hasta preocupante. Debido a que el peso de competencias internacionales es fundamental en este tipo de listados. Perú no viene bien en este apartado, nos queda pendiente. Por eso no vemos ni a Alianza Lima o Universitario de Deportes cerca, andan en demasiada deuda dentro de la materia presentada. No deben confiarse.