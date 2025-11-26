El Mundial Sub 17 está a punto de definirse esta semana. Lo curioso de todo, es que tendrá presencia peruana en el terreno de juego. Pues el polémico arbitro Bruno Pérez será el encargado de impartir justicia en este encuentro. Duelo que va a tener a dos países Europeos como los protagonistas, pues estarán por un lado Portugal y por el otro Austria. Esta gran final se desarrollará en el Estadio Internacional Khalifa en Rayán el próximo jueves 27 de noviembre desde las 11:00 horas de Perú.

Recordemos que el árbitro nacional ha tenido algunos momentos polémicos este año. Pero el que más sonó y que por ello lo terminaron castigando fue en el choque entre Alianza Lima vs. Cienciano en Matute. Por varias situaciones que se le terminó de ir el partido, siendo uno de los choques más controversiales de los últimos años por las decisiones del árbitro.

En este caso, el VAR y Bruno Pérez se equivocaron en no cobrar un penal a favor de Alianza Lima. Paolo Guerrero es tomado en el área por Jimmy Valoyes, pero deciden que no había falta en esa acción. Después en un video la CONAR demuestra lo contrario, determinando que se habían equivocado en tomar la decisión.

Pese a esta acción, el árbitro nacional siguió arbitrando a nivel continental. Incluso estuvo en el choque Mushuc Runa vs. Cruzeiro después de lo que pasó en este polémico partido que se mencionó. Así que tiene todo el respaldo para poder estar presente en una importante final como el Mundial Sub 17.

¿Cómo llegó Portugal a la final del Mundial Sub 17?

Portugal cayó en el Grupo B de forma inicial, se enfrentó a Japón, Marruecos y Nueva Caldedonia. Comenzó goleando a este último 1-6, luego hizo lo propio contra los marroquíes por 6-0 y terminó perdiendo ante los ‘nipones’ por 1-2.

Esto determinó que tengan que clasificar a los dieciseisavos de final en donde les tocó Bélgica. Duro duelo en el que ganaron por 2-1. Después en octavos de final estuvo México, nueva goleada por 5-0. En los cuartos les tocó Suiza al que superaron por 2-0.

Portugal 0-0 Brasil (Foto: @U17WC).

En las semifinales sufrieron más de la cuenta con un empate 0-0 contra la escuadra de Brasil. La ‘Canarinha’ terminó cayendo por 6-5 y esto le dio el pase a la definición del título a los ‘lusos’.

¿Cómo llegó Austria a la final del Mundial Sub 17?

Austria por su lado terminó en el Grupo L que tuvo como rivales a Mali, Arabia Saudita y Nueva Zelanda. En la jornada 1 se midió ante los de medio oriente a los que venció por 1-0. Ante los africanos fue 3-0 a favor y por último, frente a los de Oceanía un 1-4 final.

En Dieciseisavos de final tuvieron que medirse ante Túnez, duro rival al que vencieron por 2-0. En Octavos les tocó la siempre complicada Inglaterra, pero en este caso sorprendieron con un triunfo por 4-0. En Cuartos se vieron las caras ante Japón, duro rival al que derrotaron 1-0.

Austria 2-0 Italia (Foto: @U17WC).

Por último, en las semifinales se vieron ante Italia. Cuadro que no pudo hacer un solo gol, perdiendo por 2-0 y así Austria terminó en la gran final de este certamen mundial.

Datos Claves

El árbitro peruano Bruno Pérez oficiará en la final del Mundial Sub 17 entre Portugal y Austria.

La final del Mundial Sub 17 se jugará el jueves 27 de noviembre a las 11:00 horas (Perú) en Rayán.

Portugal eliminó a Brasil por 6-5 en penales (tras 0-0) para llegar a la final del Mundial Sub 17.

