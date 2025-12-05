Tras su repentina salida de Universitario: el club campeón de Sudamérica que ahora busca fichar a Sebastián Britos

Sebastián Britos llegó a Universitario de Deportes para hacer historia y así lo logró. Consiguió dos títulos nacionales de forma consecutiva y se consolidó como uno de los habituales titulares en el equipo. Esto no sirvió para que pueda ser renovado de cara a la temporada 2026 y quedó sorprendido al respecto. Ahora, lejos de quedarse en el pasado, tiene un nuevo pretendiente muy importante.

Un grande de Sudamérica busca el fichaje de Sebastián Britos, aunque por ahora el factor económico estaría complicando un posible acuerdo entre las partes implicadas. Estamos hablando específicamente de Cienciano, club peruano que busca dar la hora en el mercado de pases y que hasta el día de hoy sigue siendo el único equipo del país en levantar un trofeo internacional.

“Cienciano sí se comunicó con Sebastián Britos, pero no hay una negociación y mucho menos algo avanzado. Existe una diferencia entre las pretensiones del jugador y lo que el cuadro cusqueño está ofreciendo”; reveló el comunicador deportivo Gustavo Adrianzén Romo a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto el interés del ‘Papá’ en contar con los servicios del arquero uruguayo.

Fuente: @Gusadro

¿Por qué Universitario decidió no renovar el contrato de Sebastián Britos?

Sabiendo que Universitario de Deportes obtuvo el tricampeonato nacional en esta temporada 2025 y que ahora se preparan para seguir haciendo historia, la directiva tomó la decisión de no renovar el contrato de Sebastián Britos frente al inminente regreso de Diego Romero, quien tras su paso por Banfield de Argentina tendrá la oportunidad de ser el ‘1’ en el equipo merengue.

Fuente: Universitario

Lo más llamativo de la situación es que dicha resolución por parte de la ‘U‘ generó sorpresa hasta en el propio guardameta uruguayo, quien en todo momento confesó que le hubiese encantado quedarse en el plantel pensando en la temporada 2026. Esto no sucederá de tal manera y ahora es que Cienciano se asoma como una opción importante para contratarlo.

Los números y estadísticas de Sebastián Britos con Universitario

Vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes durante las temporadas 2024 y 2025, siendo campeón nacional en ambos años, Sebastián Britos disputó un total de 73 partidos, en los cuales encajó 53 goles y en 34 oportunidades tuvo su valla invicta contando Liga 1 y Copa Libertadores. Además, ganó 4 torneos seguidos en el campeonato local y no perdió ningún clásico frente a Alianza Lima. Es decir, el uruguayo se fue por la puerta grande del equipo merengue.

