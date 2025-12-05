Ganen o pierdan ante Alianza Lima: se filtró cuál será el futuro de Santiago González en Sporting Cristal

Sporting Cristal se alista para su partido más importante de la temporada 2025. El rival será Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y necesitan un triunfo para soñar con la posibilidad de quedar como Perú 2. Ahora, esta situación no cambiará para nada el futuro cercano de uno de sus mejores jugadores de la plantilla. Así es, estamos hablando de Santiago González.

El extremo argentino de 26 años llegó a Sporting Cristal en la temporada 2024 y mostró cualidades que hasta el día de hoy lo mantienen como uno de los titulares principales en el equipo. Dicha situación genera que, frente a cualquier resultado que obtengan ante Alianza Lima en las próximas horas, su estadía en el club no tenga discusión ya que se respetará su vínculo contractual.

“Santiago González tiene contrato con Sporting Cristal por todo el 2027. Delantero no cuenta con cláusula de resolución anticipada, por lo que su salida solo puede darse bajo una transferencia”; fue la más reciente información que compartió el comunicador Jean Martin Dueñas a través de su cuenta de ‘X’ y con lo cual que evidencia que el atacante solo se iría si llega un pago concreto.

¿Cómo ha sido la temporada 2025 para Santiago González en Sporting Cristal?

A lo largo de la presente temporada 2025, Santiago González ha tenido un rendimiento irregular debido a algunas lesiones que lo alejaron por bastantes jornadas de los partidos de Liga 1. Hasta el momento lleva 28 duelos disputados entre torneo local y Copa Libertadores, en donde anotó 7 goles y registró 4 asistencias, sumando 2.255 minutos de competencia en el campo.

También es importante mencionar que, estando al 100% en el aspecto físico, el popular ‘Santi’ es un titular fijo en las planificaciones de Paulo Autuori. Así lo fue el pasado martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional ante Alianza Lima y también lo será cuando los rimenses visiten Matute para definir al ganador de la llave previa de los playoffs, en donde por cierto Cusco FC espera por el rival.

Día, hora y dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025

En el marco del partido de vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán el próximo sábado 6 de diciembre a las 20:00 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir el partido en las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, todas las incidencias estarán en el minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

