¿Pega la vuelta? Luis Ramos se va de América de Cali y ya tendría su futuro definido en la Liga 1

Luis Ramos se ha convertido en una de las principales cartas de ataque peruanas fuera del país, y su situación generaba expectativa pensando en la Selección Peruana. En su primera experiencia internacional rindió a un gran nivel, al punto de ganarse el respaldo de la afición del América de Cali.

Su buen desempeño ha despertado el interés de varios clubes y, aunque el conjunto colombiano tiene la primera opción para retenerlo, todo indica que el futbolista —aún perteneciente a Cusco FC— no continuaría allí para la temporada 2026.

Luis Ramos dejará América de Cali

Según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta personal de Twitter, Luis Ramos no seguirá vistiendo los colores de América de Cali la próxima temporada.

“Es muy probable que Luis Ramos no continúe en América de Cali, luego de no llegar a un acuerdo económico. El entorno del delantero ya analiza propuestas de varios equipos, debido al buen rendimiento que mostró en Colombia”, escribió el mencionado comunicador.

Cabe resaltar que, la transferencia del delantero estaría valorizada en alrededor de un millón de dólares, aunque la negociación se ha complicado debido a la cifra que exige el elenco cusqueño, que busca obtener el mayor beneficio posible por una eventual venta, mientras que desde Colombia no están dispuestos a elevar demasiado la oferta.

En medio de este escenario, Luis Ramos deberá aguardar la resolución de su futuro mientras continúa recuperándose de una reciente lesión.

Los números de Luis Ramos en América de Cali

Con 25 años, Luis Ramos fue consolidándose gradualmente en el once inicial del América de Cali, después de comenzar la temporada como alternativa en el banquillo. A lo largo de 46 encuentros disputados, acumuló 11 goles y tres asistencias.

¿En qué equipo jugará Luis Ramos?

Con su salida de América de Cali prácticamente confirmada, Luis Ramos ya cuenta con propuestas de otros clubes colombianos. Tampoco se descarta la posibilidad de que regrese a la Liga 1, específicamente a Cusco FC.

Además, Universitario de Deportes había mostrado interés previamente, por lo que ese vínculo podría reactivarse en las próximas semanas. Sin embargo, aún no hay nada dicho.

