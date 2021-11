En los últimos días existió un problema con el tema de las entradas para el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Porque la empresa oficial no tuvo el soporte para darle un buen servicio a los hinchas de ambas escuadras, existieron quejas y malestares expuestos en redes sociales.

Algunos hinchas 'rimenses' optaron por comprar la tribuna del rival, mientras que los 'íntimos' también hicieron lo mismo por un tema de inmediatez. Sin ningún problema de por medio. Hasta que un periodista anunció un plan 'supuesto' siniestro.

Denilson Barrenechea, un comunicador hincha 'bajopontino' mencionó en Twitter lo siguiente: "Es increíble la 'palomillada' de algunos hinchas de Alianza que, por querer molestar a la hinchada de Sporting Cristal, se quieren meter a Norte en grupo. Nada cuesta respetar los protocolos y tribunas asignadas, pero la 'criollada' siempre está ahí. Ojalá no suceda algo malo".

Generando una ola de comentarios a favor, porque no es la primera vez que un equipo peruano compra entradas en zonas prohibidas para causar caos. En este caso están señalando a Alianza Lima, de un hecho que todavía no se confirma. No obstante, con el pasar de las horas iremos conociendo cualquier novedad al respecto. A estar muy atentos.

ESTADÍSTICAS ALIANZA LIMA VS. SPORTING CRISTAL: